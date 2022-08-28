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Чемпионат Украины
Колос К
28.08.2022, FT 2 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 14:57 | Обновлено 28 августа 2022, 14:59
632
0

Безбородько забил и за Колос. Ковалевская команда переиграла Рух

Серии обеих команд продолжаются

28 августа 2022, 14:57 | Обновлено 28 августа 2022, 14:59
632
0
Безбородько забил и за Колос. Ковалевская команда переиграла Рух
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 2 тур.

«Колос» - «Рух» - 2:0.

Милько, 5, Безбородько, 83.

Милько, 36, Новак, 51, Безбородько, 57, Золотов, 66 - Дидык, 45+2, Таллес, 50, Соломон, 61.

«Колос»: Волынеь - Чорноморец, Гончаренко, Новак, Золотов - Ориховский (Задоя, 89), Милько (Смирный, 46) - Мякушко (Исаенко, 72), Ильин (Лысенко, 89), Болбат - Попов (Безбородько, 56).

«Рух»: Панькив - Сыч, Дидык, Лях, Слюсар - Сапуга, Федорчук - Бойчук (Непейпиев, 65), Таллес (Притула, 81), Соломон (Рунич, 65) - Климчук.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянськ).

Стадион: «Колос» (Ковалевка).

КОЛОС - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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