Безбородько забил и за Колос. Ковалевская команда переиграла Рух

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Украинская Премьер-лига. 2 тур.

«Колос» - «Рух» - 2:0.

Милько, 5, Безбородько, 83.

Милько, 36, Новак, 51, Безбородько, 57, Золотов, 66 - Дидык, 45+2, Таллес, 50, Соломон, 61.

«Колос»: Волынеь - Чорноморец, Гончаренко, Новак, Золотов - Ориховский (Задоя, 89), Милько (Смирный, 46) - Мякушко (Исаенко, 72), Ильин (Лысенко, 89), Болбат - Попов (Безбородько, 56).

«Рух»: Панькив - Сыч, Дидык, Лях, Слюсар - Сапуга, Федорчук - Бойчук (Непейпиев, 65), Таллес (Притула, 81), Соломон (Рунич, 65) - Климчук.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянськ).

Стадион: «Колос» (Ковалевка).

КОЛОС - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА