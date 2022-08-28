Безбородько забил и за Колос. Ковалевская команда переиграла Рух
Серии обеих команд продолжаются
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Украинская Премьер-лига. 2 тур.
«Колос» - «Рух» - 2:0.
Милько, 5, Безбородько, 83.
Милько, 36, Новак, 51, Безбородько, 57, Золотов, 66 - Дидык, 45+2, Таллес, 50, Соломон, 61.
«Колос»: Волынеь - Чорноморец, Гончаренко, Новак, Золотов - Ориховский (Задоя, 89), Милько (Смирный, 46) - Мякушко (Исаенко, 72), Ильин (Лысенко, 89), Болбат - Попов (Безбородько, 56).
«Рух»: Панькив - Сыч, Дидык, Лях, Слюсар - Сапуга, Федорчук - Бойчук (Непейпиев, 65), Таллес (Притула, 81), Соломон (Рунич, 65) - Климчук.
Арбитр: Александр Омельченко (Славянськ).
Стадион: «Колос» (Ковалевка).
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