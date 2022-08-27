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Чемпионат Украины
Колос К
28.08.2022 13:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 18:54 |
143
0

Колос – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2 тура Украинской Премьер-лиги

27 августа 2022, 18:54 |
143
0
Колос – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК Колос

В воскресенье, 28 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и львовский «Рух». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 13:00.

Первый тур ковалевцы закончили на мажорной ноте, победив с минимальным счетом криворожский «Кривбасс». Львовяне же, напротив, стартовую игру проиграли, уступив харьковскому «Металлисту» (1:2). Этот матч был примечателен тем, что из-за воздушных тревог длился четыре с половиной часа. Надеемся, что в воскресенье таких эксцессов не будет.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Рух», за которой можно следить здесь.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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