В воскресенье, 28 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и львовский «Рух». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 13:00.

Первый тур ковалевцы закончили на мажорной ноте, победив с минимальным счетом криворожский «Кривбасс». Львовяне же, напротив, стартовую игру проиграли, уступив харьковскому «Металлисту» (1:2). Этот матч был примечателен тем, что из-за воздушных тревог длился четыре с половиной часа. Надеемся, что в воскресенье таких эксцессов не будет.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Рух», за которой можно следить здесь.