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28 августа 2022, 21:44 |
223
0

Ярослав ВИШНЯК: «Набираем кондиции от игры к игре»

Тренер ковалевского «Колоса» – о второй победе в чемпионате подряд

28 августа 2022, 21:44 |
223
0
Ярослав ВИШНЯК: «Набираем кондиции от игры к игре»
ФК Колос

Главный тренер «Колоса» пообщался с прессой после матча с львовским «Рухом» (2:0).

– Относительно матча – мир понимали, что он будет непростым. Так оно и оказалось, потому что «Рух» – организованная команда, где играют молодые амбициозные игроки. Я считаю, что у этой команды большое будущее, потому что их возглавляет специалист, знающий, как работать с молодыми игроками. Мы готовились к игре с непростой командой.

Один из новичков – Чоботенко – вне заявки. Что с ним, когда будет готов?

– Чоботенко был на сборах с «Шахтером», 16 числа сыграл за них контрольный матч. Затем он самостоятельно поддерживал форму в тренажерном зале. До того момента, когда он попал к нам в команду, прошло 11 дней, которые Чоботенко занимался без мяча. Человек был не готов, ему нужно немного побегать, позаниматься с тренером по физподготовке и через некоторое время он сможет помогать нам.

– Другой новичок – Денис Безбородько – был после первого тура лучшим бомбардиром, тогда перешел в «Колос». На эту игру он остался на скамейке запасных, это было так задумано?

– Да, было видно по нему, что он в хорошей физической форме, это показали и медицинские тесты. Его состояние было хорошим, мы планировали выпустить его на замену. Мы знали, что это качественный футболист, я доволен его игрой, поздравляю с дебютом, забитым мячом и желаю, чтобы он не сбавлял обороты и продолжал проявлять себя.

– Вадим Милько отыграл только первый тайм. Что с капитаном, с чем связана его замена?

– Он чувствовал себя плохо еще перед игрой, но вышел на морально-волевых, за что ему большое спасибо. В перерыве он уже не мог продолжить игру, поэтому нам пришлось делать замену.

– «Колос» сейчас приятно удивляет своих болельщиков на трансферном рынке. Текущая ситуация останется или стоит еще ожидать трансферов?

– У руководства команды и тренерского штаба позиция совпадает – если есть игрок, который сможет усилить команду и мы можем удовлетворить его запросы… Из-за войны заоблачных зарплат и премий не будет, поэтому мы берем игроков, которые хотят играть за «Колос» и которые нам доступны. Если будет такой игрок, который с ходу усилит команду, то возьмем, если нет – мы довольны теми игроками, которые сейчас есть в команде, которые хотят выигрывать в каждом матче и радовать наших болельщиков.

– После матча с «Кривбассом» вы говорили, что это победа больше на характере и пока трудно показывать мастерство. В сегодняшнем матче, например, первому голу предшествовал неплохой проход Мякушко. Можно ли сказать, что ноги уже легче и есть прогресс в плане мастерства?

– Это больше зависит от соперника. Если взять «Кривбасс», то это не раскрывающаяся команда, игроки доигрывают все эпизоды. Мы тоже стараемся так играть, потому часто все решает один полумомент. Что касается «Руха», то в этом сезоне это тоже команда, не дающая много свободных зон. Но все же «Рух» – это молодая команда, которая бежит вперед, хочет атаковать. Потому у нас появлялось больше зон, а после забитого мяча мы закрылись, начали играть на контратаках, чтобы искать свой шанс забить еще. Поэтому я считаю, что игроки уже вошли в чемпионат, в каждом туре будут прибавлять в мастерстве. Поэтому, отвечая на вопрос – да, можно сказать, что ребята набирают кондиции от игры к игре.

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Источник ФК Колос Ковалевка
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