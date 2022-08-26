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Чемпионат Украины
Колос К
28.08.2022 13:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
26 августа 2022, 22:17 |
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Колос – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Увеличатся ли клубные рекорды «Колоса»?

26 августа 2022, 22:17 |
150
0
Колос – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Колос

В воскресенье, 28 августа, «Рух» в первой выездной игре нового сезона будет противостоять «Колосу». Ранее львовский клуб еще ни разу в УПЛ не проигрывал на поле ковалевцев.

Колос

Во время летнего межсезонья «Колос» существенно обновил кадры, в частности вернув в свои ряды нескольких игроков, когда-то уже выступавших за ковалевцев – Евгения Исаенко, Евгения Смирного и Павла Ориховского, который, кстати, в прошлом сезоне выступал именно за «Рух». Недавно новичком «Колоса» стал и опытный защитник Сергей Чоботенко из «Мариуполя».

Ковалевцы успешно стартовали в новом чемпионате, победив в стартовом туре амбициозный «Кривбасс». Так что, к новому противостоянию с «Рухом» «Колос» подошел с победной клубной рекордной серией, которая длится 4 игры. В общей сложности игроки «Колоса» забивают голы в УПЛ на протяжении рекордных для клуба 7-ми игр – 8 голов.

Рух

«Рух» в отличие от «Колоса» в первом туре на стадионе «Украина» провел затяжной матч с «Металлистом», который из-за 3 воздушных тревог растянулся на более чем четыре (!) часа, да еще и завершился поражением руховцев. Поэтому в Ковалевку подопечные Леонида Кучука едут за победным результатом.

«Желто-черные» будут стремиться открыть счет очков в новом чемпионате и сделать своеобразный подарок своему главному тренеру Леониду Кучуку, которому 27 августа исполнится 63 года. В общем, «Рух» не побеждает в чемпионатах 3 игры подряд: две ничьи и поражение.

Статистика встреч

Примечательно, что «Рух» в предыдущих двух гостевых матчах с «Колосом» не проигрывал: победа и ничья, зафиксированная 15 августа прошлого года. Тогда руховцы повели в счете после гола Андрея Борячука, на что ковалевцы ответили точным ударом Евгения Новака.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Омельченко (Славянск), который проведет 19-й матч в УПЛ. «Колос» при Омельченко провел 6 игр в УПЛ и ни разу вничью не играл: победа и 5 поражений. «Рух» же при этом арбитре в двух матчах чемпионатов очков еще не терял.

Прогноз на противостояние

«Колос» настроен увеличить свои клубные рекордные сериалы – победный и голевой. С другой стороны, игроки «Руха» тоже настроены добиться положительного результата. По нашему мнению, в этом матче вполне возможна боевая ничья.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Новак, Золотов, Милько, Ориховский, Мякушко, Болбат, Ильин, Попов.

«Рух»: Панькив, Лях, Билый, Слюсар, Сыч, Федорчук, Сапуга, Таллес, Соломон-Отабор, Рунич, Климчук.

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28 августа, воскресенье

«Колос» – «Рух»
Ковалевка. Стадион «Колос». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
КОЛОС — РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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