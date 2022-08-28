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  4. Колос – Рух – 2:0. Безбородько забил за 2-ю команду за неделю. Видео голов
Чемпионат Украины
Колос К
28.08.2022, FT 2 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 19:27 | Обновлено 28 августа 2022, 19:34
305
0

Колос – Рух – 2:0. Безбородько забил за 2-ю команду за неделю. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

28 августа 2022, 19:27 | Обновлено 28 августа 2022, 19:34
305
0
Колос – Рух – 2:0. Безбородько забил за 2-ю команду за неделю. Видео голов
ФК Колос Ковалевка. Денис Безбородько

Денис Безбородко забил за Колос, и ковалевская команда переиграла Рух (2:0) в матче 2-го тура УПЛ

А в 1-м туре Безбородько сделал дубль за Зарю в ворота Ворсклы!

УПЛ. 2-й тур

Колос Ковалевка – Рух Львов – 2:0

Голы: Милько, 5, Безбородько, 83.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Колос К).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Милько (Колос К).
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Источник Sport.ua
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