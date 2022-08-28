Денис Безбородко забил за Колос, и ковалевская команда переиграла Рух (2:0) в матче 2-го тура УПЛ

А в 1-м туре Безбородько сделал дубль за Зарю в ворота Ворсклы!

УПЛ. 2-й тур

Колос Ковалевка – Рух Львов – 2:0

Голы: Милько, 5, Безбородько, 83.