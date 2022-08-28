Украина. Премьер лига28 августа 2022, 19:27 | Обновлено 28 августа 2022, 19:34
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Колос – Рух – 2:0. Безбородько забил за 2-ю команду за неделю. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги
28 августа 2022, 19:27 | Обновлено 28 августа 2022, 19:34
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Денис Безбородко забил за Колос, и ковалевская команда переиграла Рух (2:0) в матче 2-го тура УПЛ
А в 1-м туре Безбородько сделал дубль за Зарю в ворота Ворсклы!
УПЛ. 2-й тур
Колос Ковалевка – Рух Львов – 2:0
Голы: Милько, 5, Безбородько, 83.
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Колос К).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Милько (Колос К).
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