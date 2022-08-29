Днепр-1 сделал подарок Шахтеру, жертвы Ломаченко завершили бой вничью

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 28 августа.

1. Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо. Команда Александра Кучера неожиданно разгромила киевлян во Львове.

2. Подарок к празднику. Шахтер обыграл Кривбасс. Судьбу напряженного матча предрешили удаление у гостей и единственный гол хозяев.

3. Уверенная победа сборной Украины над Португалией в отборе на Евро. Украинские волейболистки выиграли третий матч подряд и лидируют в группе С.

4. Полное доминирование. Ферстаппен выиграл в Бельгии, дубль Ред Булла. Ред Булл уничтожил соперников на Гран-при Бельгии.

5. Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера. 25-летний украинский хавбек 29 августа отправится из Бельгии в Украину.

6. Сделка на 100 миллионов евро. МЮ близок к покупке лидера Аякса. Антони в ближайшие дни может перебраться на «Олд Траффорд».

7. Безбородько забил и за Колос. Ковалевская команда переиграла Рух. Серии обеих команд продолжаются.

8. Редкий результат! Педраса и Комми, жертвы Ломаченко, завершили бой вничью. По итогам 10-раундового боя в Оклахоме судьи разошлись во мнениях.

9. ЛЧМ-2022. Украинец Виталий Мандзын завоевал бронзу в гонке преследования. Украинец финишировал с 1 одним промахом.

10. Украинский теннисист выиграл первый челленджер в карьере. Алексей Крутых стал триумфатором турнира в Праге.