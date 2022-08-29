Днепр-1 сделал подарок Шахтеру, жертвы Ломаченко завершили бой вничью
Главные новости за 28 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 28 августа.
1. Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо. Команда Александра Кучера неожиданно разгромила киевлян во Львове.
2. Подарок к празднику. Шахтер обыграл Кривбасс. Судьбу напряженного матча предрешили удаление у гостей и единственный гол хозяев.
3. Уверенная победа сборной Украины над Португалией в отборе на Евро. Украинские волейболистки выиграли третий матч подряд и лидируют в группе С.
4. Полное доминирование. Ферстаппен выиграл в Бельгии, дубль Ред Булла. Ред Булл уничтожил соперников на Гран-при Бельгии.
5. Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера. 25-летний украинский хавбек 29 августа отправится из Бельгии в Украину.
6. Сделка на 100 миллионов евро. МЮ близок к покупке лидера Аякса. Антони в ближайшие дни может перебраться на «Олд Траффорд».
7. Безбородько забил и за Колос. Ковалевская команда переиграла Рух. Серии обеих команд продолжаются.
8. Редкий результат! Педраса и Комми, жертвы Ломаченко, завершили бой вничью. По итогам 10-раундового боя в Оклахоме судьи разошлись во мнениях.
9. ЛЧМ-2022. Украинец Виталий Мандзын завоевал бронзу в гонке преследования. Украинец финишировал с 1 одним промахом.
10. Украинский теннисист выиграл первый челленджер в карьере. Алексей Крутых стал триумфатором турнира в Праге.
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