Дебютный гол Ярмоленко, Шахтер в группе смерти, Днепр-1 вылетел из ЛЕ

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 25 августа.

1. Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. 25 августа в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда.

2. Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн. Украинец отличился первым результативным действием в новом клубе.

3. Атаковали одни, забивали другие. Днепр-1 с крупным счетом проиграл АЕКу. Днепряне будут выступать в Лиге конференций.

4. На кого попадет Динамо? Определены все корзины посева Лиги Европы. Киевский клуб при жеребьевке группового раунда ЛЕ посеют из 1-й корзины.

5. С кем может сыграть Днепр-1. Все корзины посева Лиги конференций. Клуб из Днепра при жеребьевке группового раунда ЛК посеют из 4-й корзины.

6. Гранби. Марта Костюк обыграла Ребекку Марино и вышла в полуфинал. Украинка одержала победу в трех сетах.

7. Жаркое дерби. Александрия одолела Ингулец в принципиальном поединке. Напряженное противостояние при адской жаре порадовало забитыми мячами.

8. Первый после Майка Тайсона. Усик возглавил рейтинг Р4Р по версии The Ring. Больше 30 лет этот рейтинг не возглавляли бойцы супертяжелого веса.

9. Новый поворот. Рух передал права на трансляции свои матчей каналам 1+1. Ответ телепулу.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский тренер возглавил венгерский Диошдьер. Сергей Кузнецов получил первую самостоятельную тренерскую работу.