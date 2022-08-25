Новый поворот. Рух передал права на трансляции свои матчей каналам 1+1

Клуб УПЛ «Рух» заявил о том, что решил присоединиться к «Динамо», «Заре», «Днепру-1» и «Металлисту», передав права на показ своих домашних матчах каналам 1+1.

Ранее «Рух» планировал показывать свои матчи на Youtube, но вчерашние события с блокировкой трансляции изменили мнение клуба.

Заявление ФК «Рух»:

«Как вам известно, футбольный клуб «Рух» планировал трансляцию домашних поединков в УПЛ на своих платформах. Наша ключевая задача была показать нашим болельщикам качественный продукт, используя при этом лучшие на сегодняшний день технические возможности ПТС в Украине. А нас обвиняют в каком-то выдуманном футбольном сепаратизме. Акцентируем, что никаких прав на трансляцию домашних матчей «Руха» мы не передавали в УПЛ, а так называемого единого телепула, на котором сейчас спекулируют в кабинетах Дома футбола, не существует. Следовательно, права и площадка для трансляций – это прерогатива исключительно самого клуба».

«То, что произошло вчера – это вопиющее нарушение принципов fair play и закона со стороны УПЛ. Хотим отметить, что на клубном ютубе нагло заблокировали трансляцию еще до начала самого матча! В этот момент в эфире канала проходила предматчевая студия. Неужели и на нее права принадлежат Setanta? Потом трансляцию забанили на телеканале НТА, надавили на Megogo и там закрыли доступ к просмотру. Ничем иным, как беззаконием и футбольным рэкетом, это назвать нельзя. Дошло до того, что мы были вынуждены показывать игру в Facebook. Все ради того, чтобы наши болельщики и болельщики «Металлиста», как мы и обещали, смогли увидеть матч в свободном доступе».

«Учитывая вчерашнюю блокировку клубной трансляции, многочисленные кибератаки на официальный сайт, которые до сих пор продолжаются, мы приняли решение передать права на трансляции наших матчей 1+1 media. Начиная с 3-го тура Чемпионата, именно они будут трансляторами наших домашних матчей в УПЛ, поэтому зрители смогут бесплатно в свободном доступе смотреть поединки «желто-черных» на общедоступных национальных телеканалах 2+2 и УНИАН, на YouTube-каналах спортивных проектов 1+1 media – FootballHub и Профутбол Digital, а также на клубном YouTube-канале RUH TV», - заявил «Рух».

Единый телепул был сформирован на базе каналов Сетанта, но ряд клубов УПЛ отказываются иметь с ним дело.