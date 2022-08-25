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25 августа 2022, 09:46 | Обновлено 25 августа 2022, 09:51
3051
1

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский тренер возглавил венгерский Диошдьер

Сергей Кузнецов получил первую самостоятельную тренерскую работу

25 августа 2022, 09:46 | Обновлено 25 августа 2022, 09:51
3051
1
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский тренер возглавил венгерский Диошдьер
ФК Диошдьер. Сергей Кузнецов

39-летний экс-футболист «Карпат», «Севастополя» и ряда других украинских команд Сергей Кузнецов назначен на пост главного тренера венгерского клуба «Диошдьер».

Условия сотрудничества с наставником клуб не афиширует, однако в официальном коммюнике отмечается, что, помимо украинского гражданства, у Кузнецова также есть венгерский паспорт.

Сергей Кузнецов завершил карьеру игрока в 2018 году в составе «Балкан». Впоследствии входил в тренерский штаб белоруса Олега Кононова в тульском «Арсенале» и московском «Спартаке». Последний в течение короткого периода возглавлял в качестве исполняющего обязанности главного тренера. С октября 2020 по май 2021 годов был одним из ассистентов румына Ласло Болони в «Панатинаикосе».

Отметим, что «Диошдьер» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Венгрии.

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Диошдьер Сергей Кузнецов (Украина) назначение тренера чемпионат Венгрии по футболу
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Источник ФК Диошдьер
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