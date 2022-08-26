Лига конференций26 августа 2022, 01:00 | Обновлено 26 августа 2022, 02:18
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3
С кем может сыграть Днепр-1. Все корзины посева Лиги конференций
Клуб из Днепра при жеребьевке группового раунда ЛК посеют из 4-й корзины
26 августа 2022, 01:00 | Обновлено 26 августа 2022, 02:18
656
3
Завершился 4-й раунд квалификации, определены все 32 участника Лиги конференций 2022/23.
Также стали известны составы всех 4 корзин ЛК. «Днепр-1» будет посеян из 4-й корзины.
Жеребьевка пройдет в турецком Стамбуле 26 августа в 15:30 по Киеву.
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Лига конференций 2022/23
Корзины для жеребьевки группового раунда
Результаты 4-го раунда квалификации ЛК
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Комментарии 3
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Хотілося б щоб набрали якісь очки в рейтинг країни, та й в свій теж, але якщо складеться так як написано нижче, то будуть суцільні поразки. Можете дизлайкати, але вони розгомно програли кіпріотам, боюся уявити що зробить з цими недогравцями умовний Вільяреал.
Вильяреал або Вест Хем з 1го, Фіорентіна або Кельн з 2го, Ніцца або Андерлехт з 3го
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