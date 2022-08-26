С кем может сыграть Днепр-1. Все корзины посева Лиги конференций

​Завершился 4-й раунд квалификации, определены все 32 участника Лиги конференций 2022/23.

Также стали известны составы всех 4 корзин ЛК. «Днепр-1» будет посеян из 4-й корзины.

Жеребьевка пройдет в турецком Стамбуле 26 августа в 15:30 по Киеву.

Лига конференций 2022/23

Корзины для жеребьевки группового раунда

Результаты 4-го раунда квалификации ЛК