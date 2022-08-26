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Лига конференций
26 августа 2022, 00:25 | Обновлено 26 августа 2022, 00:35
619
0

Лига конференций. Фиорентина и Вест Хэм вышли в группу

Проходят ответные матчи плей-офф квалификации

26 августа 2022, 00:25 | Обновлено 26 августа 2022, 00:35
619
0
Лига конференций. Фиорентина и Вест Хэм вышли в группу
ФК Фиорентина

В четверг, 25 августа проходят ответный матчи плей-офф квалификации Лиги конференций.

АИК – «Словацко» - 0:1 (первый матч – 0:3)
Гол: Синявский 76

«Базель» - ЦСКА София – 2:0 (первый матч – 0:1)
Голы: Фрай 66, Ланг 84

«Виборг» - «Вест Хэм» - 0:3 (первый матч – 1:3)
Голы: Скамакка 22, Бенрахма 51, Соучек 63

«Викинг» - «Стяуа» - 1:3 (первый матч – 2:1)
Голы: Трипич 26 – Эджума 2, Кордя 54, Радунович 90+4

«Вольфсбергер» - «Мольде» - 0:4 (первый матч – 1:0)
Голы: Брейвик 6, Маннсверк 34, Брюнхильдсен 72, 90+3

МОЛ Фехервар – «Кельн» - 0:3 (первый матч – 2:1)
Голы: Губерс 10, Скири 46, Шиндлер 90+4

«Твенте» - «Фиорентина» - 0:0 (первый матч – 1:2)
Удаление: Игор 90+3 (Фиорентина)

«Клуж» - «Марибор» - 1:0 (первый матч – 0:0)
Гол: Цвек 90

«Славия» Прага – «Ракув» - 2:0 ОТ (первый матч – 1:2)
Голы: Усор 62, Шранц 120+2

«Хапоэль» Беер-Шева – «Университатя» - 1:1 ОТ, по пенальти – 4:3 (первый матч – 1:1)
Голы: Хемед 105+1 – Рогульич 105

«Баллакани» - «Шкупи» - 1:0 (первый матч – 2:1)
Гол: Кореница 69

«Хамрун» - «Партизан» - 3:3 (первый матч – 1:4)
Голы: Прша 27, Винисиуш 82, Феделе 90+1 – Гомес 34, 79, Урошевич 72

«Андерлехт» - «Янг Бойз» - 0:1 ОТ, по пенальти – 3:1, (первый матч – 1:0)
Гол: Ридер 1

«Ницца» - «Маккаби» Тель-Авив – 2:0 ОТ (первый матч – 0:1)
Голы: Клод Морис 26, Бека Бека 113
Удаление: Гуири 100 (Ницца)

«Дюделанж» - «Лех» Познань – 1:1 (первый матч – 0:2)
Голы: Кирх 36 – Перейра 60

«Антверпен» - «Башакшехир» - 1:3 (первый матч – 1:1)
Голы: Фрай 56 – Озджан 8, Окака 58, Алексич 83

«Жил Висенте» - «АЗ Алкмаар» - 1:2 (первый матч – 0:4)
Голы: Боселли 86 – Эвьен 60, Райндерс 64

«Рапид» Вена – «Вадуц» - 0:1 (первый матч – 1:1)
Гол: Сасере 22

«Хайдук» Сплит – «Вильярреал» - 0:2 (первый матч – 2:4)
Голы: Педраса 37, Чуквуэзе 56

«Слован» Братислава – «Зринськи» – 2:1, пен. 6:5 (первый матч – 0:1)
Голы: Рамирес, 67, 120+1 – Савич, 103

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Источник Sport.ua
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