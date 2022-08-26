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Лига Европы
26 августа 2022, 00:48 | Обновлено 26 августа 2022, 02:17
917
5

На кого попадет Динамо? Определены все корзины посева Лиги Европы

Киевский клуб при жеребьевке группового раунда ЛЕ посеют из 1-й корзины

26 августа 2022, 00:48 | Обновлено 26 августа 2022, 02:17
917
5
На кого попадет Динамо? Определены все корзины посева Лиги Европы
УЕФА

​Завершился 4-й раунд квалификации и определены все 32 участника Лиги Европы 2022/23.

Также стали известны составы всех 4 корзин ЛЕ. Киевское «Динамо» будет посеяно из 1-й корзины.

Жеребьевка пройдет в турецком Стамбуле 26 августа в 14:00 по Киеву.

Лига Европы 2022/23

Корзины для жеребьевки группового раунда

Результаты 4-го раунда квалификации ЛЕ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Remark
Хотелось бы Ференцварош в соперники, что бы усатому полководцу поводить по усам. 
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+5
Хуакин Лоэра Гусман
Монако,Бетис,Цюрих
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0
fc_tre_penne
Карабах, Шериф і ХІК
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0
vitaha33
Лудогорець,  Ференцваро,  Хік найлегше. Найгірше Сосьєдад,  Юніон Берлін,  Нант
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0
VK-Sport
Дивлячись на усіх можливих суперників, то Динамо взмозі буде боротися за вихід з групи. Буде цікаво, якщо випаде Монако з другого кошика  Фенербахче з 3го  Штурм з 4го 
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-1
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