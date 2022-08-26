На кого попадет Динамо? Определены все корзины посева Лиги Европы

​Завершился 4-й раунд квалификации и определены все 32 участника Лиги Европы 2022/23.

Также стали известны составы всех 4 корзин ЛЕ. Киевское «Динамо» будет посеяно из 1-й корзины.

Жеребьевка пройдет в турецком Стамбуле 26 августа в 14:00 по Киеву.

Лига Европы 2022/23

Корзины для жеребьевки группового раунда

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Результаты 4-го раунда квалификации ЛЕ