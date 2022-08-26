Лига Европы26 августа 2022, 00:48 | Обновлено 26 августа 2022, 02:17
917
5
На кого попадет Динамо? Определены все корзины посева Лиги Европы
Киевский клуб при жеребьевке группового раунда ЛЕ посеют из 1-й корзины
26 августа 2022, 00:48 | Обновлено 26 августа 2022, 02:17
917
5
Завершился 4-й раунд квалификации и определены все 32 участника Лиги Европы 2022/23.
Также стали известны составы всех 4 корзин ЛЕ. Киевское «Динамо» будет посеяно из 1-й корзины.
Жеребьевка пройдет в турецком Стамбуле 26 августа в 14:00 по Киеву.
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Лига Европы 2022/23
Корзины для жеребьевки группового раунда
Результаты 4-го раунда квалификации ЛЕ
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Комментарии 5
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Хотелось бы Ференцварош в соперники, что бы усатому полководцу поводить по усам.
Монако,Бетис,Цюрих
Карабах, Шериф і ХІК
Лудогорець, Ференцваро, Хік найлегше. Найгірше Сосьєдад, Юніон Берлін, Нант
Дивлячись на усіх можливих суперників, то Динамо взмозі буде боротися за вихід з групи. Буде цікаво, якщо випаде Монако з другого кошика Фенербахче з 3го Штурм з 4го
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