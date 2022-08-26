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Лига Европы
26 августа 2022, 00:43 | Обновлено 26 августа 2022, 00:47
859
0

Лига Европы. Фенербахче и Лудогорец вышли в групповой этап

Проходят ответные матчи плей-офф квалификации Лиги Европы

26 августа 2022, 00:43 | Обновлено 26 августа 2022, 00:47
859
0
Лига Европы. Фенербахче и Лудогорец вышли в групповой этап
ФК Фенербахче

В четверг, 25 августа проходят ответные матчи плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Жальгирис» - «Лудогорец» - 3:3 ОТ (первый матч – 0:1)
Голы: Урега 1, Буфф 16, Оливейра 63 – Тиссера 8, 57, Вердон 120 (с пенальти)

«Силькеборг» - ХИК – 1:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Феликс 75 – Абубакари 40

«Омония» - «Гент» - 2:0 (первый матч – 2:0)
Голы: Какулис 18, Харалампус 36

«Фенербахче» - «Аустрия» - 4:1 (первый матч – 2:0)
Голы: Юкшек 12, Кахведжи 44, 70, Яндаш 79 – Де Граса 45+1

«Сивасспор» - «Мальме» - 0:2 (первый матч – 1:3)
Голы: Бирманчевич 76, Телин 90

«Шериф» - «Пюник» - 0:0 ОТ (первый матч – 0:0)
По пенальти – 3:2

«Шемрок Роверс» - «Ференцварош» - 1:0 (первый матч – 0:4)
Гол: Лайонс 89

«Хартс» - «Цюрих» - 0:1 (первый матч – 1:2)
Гол: Ронер 80

«Олимпиакос» – «Аполлон» – 1:1 пен. 3:1 (первый матч – 1:1)
Голы: Масурас, 2 – Питтас, 90.

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Источник Sport.ua
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