Лига Европы. Фенербахче и Лудогорец вышли в групповой этап

В четверг, 25 августа проходят ответные матчи плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Жальгирис» - «Лудогорец» - 3:3 ОТ (первый матч – 0:1)

Голы: Урега 1, Буфф 16, Оливейра 63 – Тиссера 8, 57, Вердон 120 (с пенальти)

«Силькеборг» - ХИК – 1:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Феликс 75 – Абубакари 40

«Омония» - «Гент» - 2:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Какулис 18, Харалампус 36

«Фенербахче» - «Аустрия» - 4:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Юкшек 12, Кахведжи 44, 70, Яндаш 79 – Де Граса 45+1

«Сивасспор» - «Мальме» - 0:2 (первый матч – 1:3)

Голы: Бирманчевич 76, Телин 90

«Шериф» - «Пюник» - 0:0 ОТ (первый матч – 0:0)

По пенальти – 3:2

«Шемрок Роверс» - «Ференцварош» - 1:0 (первый матч – 0:4)

Гол: Лайонс 89

«Хартс» - «Цюрих» - 0:1 (первый матч – 1:2)

Гол: Ронер 80

«Олимпиакос» – «Аполлон» – 1:1 пен. 3:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Масурас, 2 – Питтас, 90.