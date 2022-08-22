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22 августа 2022, 03:00 | Обновлено 22 августа 2022, 03:18
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Магучих и Середа стали чемпионами Европы, Малиновский забил Милану

Главные новости за 21 августа на Sport.ua

22 августа 2022, 03:00 | Обновлено 22 августа 2022, 03:18
45
0
Магучих и Середа стали чемпионами Европы, Малиновский забил Милану
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослава Магучих

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 21 августа.

1. Золото в прыжках в высоту! Магучих выиграла ЧЕ-2022 по легкой атлетике. Левченко и Геращенко завершили соревнования вне медальной тройки.

2. Малиновский забил чемпиону. Аталанта дома отобрала очки у Милана. Украинский хавбек отметился первым голом для себя в сезоне.

3. Алексей Середа выиграл чемпионат Европы в прыжках с 10-метровой вышки. Сборная Украины завоевала 7 медалей на ЧЕ-2022 по прыжкам в воду.

4. Усик победил Джошуа и теперь хочет Фьюри. Тайсон, возможно, и не против. Обозреватель Sport.ua рецензирует поединок Александр Усик – Энтони Джошуа 2.

5. Гребля. Лузан добыла третью медаль на чемпионате Европы в Мюнхене. Украинка финишировала второй в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

6. Еще одна победа для Украины. Киченок выиграла трофей в Цинциннати. Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко стала триумфатором парного турнира WTA 1000 в США.

7. Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо. На кону хорошая сумма, и лиссабонцы будут биться за нее до конца.

8. Людмила Бабак завоевала бронзу на ЧЕ-2022 по гребле на байдарках и каноэ. Сборная Украины завоевала 8 наград на гребном канале в Мюнхене.

9. Большой провал Ордеца! Бавария уничтожила Бохум, отгрузив 7 мячей. В другом матче игрового дня «Айнтрахт» сыграл вничью с «Кельном».

10. Ворскла-Харьков-2 обыграла команду из Казахстана в квалификации женской ЛЧ. Решающий матч 1-го раунда отбора Лиги чемпионов завершился со счетом 2:0.

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Источник Sport.ua
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