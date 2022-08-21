Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо

Лиссабонская «Бенфика» может рассчитывать на очень хорошие деньги, в случае выхода в основную сетку Лиги чемпионов, для чего команде Рогера Шмидта в раунде плей-офф квалификации нужно пройти киевское «Динамо».

Если «Бенфика» сможет справиться с представителем Украины, то точно получит от УЕФА 38,48 миллионов евро. В эту сумму входят деньги за выход в групповой этап Лиги чемпионов, призовые за успешное преодоление квалификации, а также доход от реализации телевизионных прав и деньги за клубный рейтинг за последние десять лет.

В случае, если «Динамо» сумеет выбить «Бенфику» из Лиги чемпионов, то португальская команда продолжит еврокампанию в Лиге Европы, но существенно потеряет в финансовом плане. В частности, речь можно будет вести о гарантированном получении лишь 8,63 миллионов евро.

Напомним, в первом матче, который состоялся в Польше и был номинально домашним для «Динамо», киевляне уступили сопернику со счетом 0:2.