Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
Лига чемпионов
21 августа 2022, 17:01 |
3899
2

Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо

На кону хорошая сумма, и лиссабонцы будут биться за нее до конца

21 августа 2022, 17:01 |
3899
2
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Лиссабонская «Бенфика» может рассчитывать на очень хорошие деньги, в случае выхода в основную сетку Лиги чемпионов, для чего команде Рогера Шмидта в раунде плей-офф квалификации нужно пройти киевское «Динамо».

Если «Бенфика» сможет справиться с представителем Украины, то точно получит от УЕФА 38,48 миллионов евро. В эту сумму входят деньги за выход в групповой этап Лиги чемпионов, призовые за успешное преодоление квалификации, а также доход от реализации телевизионных прав и деньги за клубный рейтинг за последние десять лет.

В случае, если «Динамо» сумеет выбить «Бенфику» из Лиги чемпионов, то португальская команда продолжит еврокампанию в Лиге Европы, но существенно потеряет в финансовом плане. В частности, речь можно будет вести о гарантированном получении лишь 8,63 миллионов евро.

Напомним, в первом матче, который состоялся в Польше и был номинально домашним для «Динамо», киевляне уступили сопернику со счетом 0:2.

По теме:
Бригада из Франции. Стало известно, кто обслужит матч Бенфика - Динамо
Трабзонспор – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Виктория – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Бенфика Бенфика - Динамо Лига чемпионов призовые
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Rádio Renascença
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидс шокировал Челси, Вест Хэм проиграл Брайтону
Футбол | 21 августа 2022, 18:12 0
Лидс шокировал Челси, Вест Хэм проиграл Брайтону
Лидс шокировал Челси, Вест Хэм проиграл Брайтону

Команда Тухеля буксует на старте сезона

Игорь СУРКИС: Не стремлюсь распродавать Динамо, с протянутой рукой не стою
Футбол | 21 августа 2022, 13:45 10
Игорь СУРКИС: Не стремлюсь распродавать Динамо, с протянутой рукой не стою
Игорь СУРКИС: Не стремлюсь распродавать Динамо, с протянутой рукой не стою

Ни одного официального предложения сейчас нет

«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
Бокс | 21.08.2022, 09:29
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
Известно время выхода на ринг Усика и Джошуа
Бокс | 20.08.2022, 19:15
Известно время выхода на ринг Усика и Джошуа
Известно время выхода на ринг Усика и Джошуа
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Бокс | 20.08.2022, 23:57
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Буду відвертим. На жаль пройти Бенфіку у Динамо шансів нема.
Ответить
0
bassofon
И они их уже практически получили, осталась формальность. 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Львова проблемы. Группа футболистов отказалась подписывать контракты
У Львова проблемы. Группа футболистов отказалась подписывать контракты
20.08.2022, 20:20 4
Футбол
Отобрать лицензию! Опубликованы судейские записки боя Усика с Джошуа
Отобрать лицензию! Опубликованы судейские записки боя Усика с Джошуа
21.08.2022, 06:10 18
Бокс
ВИДЕО. Выбросил пояса! Как Джошуа психанул и дал волю нервам после боя
ВИДЕО. Выбросил пояса! Как Джошуа психанул и дал волю нервам после боя
21.08.2022, 02:56 8
Бокс
ВИДЕО. МЮ следит за Бущаном, Малиновский и Франция, ставим на Севилью
ВИДЕО. МЮ следит за Бущаном, Малиновский и Франция, ставим на Севилью
19.08.2022, 17:02 2
Футбол
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
21.08.2022, 02:15
Бокс
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»
20.08.2022, 16:50 20
Футбол
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
20.08.2022, 09:21 8
Футбол
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
21.08.2022, 02:07 108
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности