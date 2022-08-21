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Лига чемпионов
21 августа 2022, 22:07 | Обновлено 22 августа 2022, 02:44
803
1

Ворскла-Харьков-2 обыграла команду из Казахстана в квалификации женской ЛЧ

Решающий матч 1-го раунда отбора Лиги чемпионов завершился со счетом 2:0

21 августа 2022, 22:07 | Обновлено 22 августа 2022, 02:44
803
1
Ворскла-Харьков-2 обыграла команду из Казахстана в квалификации женской ЛЧ
Жилстрой-2

Украинская женская футбольная команда «Ворскла-Харьков-2» (другое название – «Жилстрой-2») обыграла казахстанский «БИИК-Казыгурт» в квалификации женской Лиги чемпионов и вышла во второй раунд турнира.

Решающий матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23 завершился со счетом 2:0. Матчи группы 3 прошли в хорватском Вараждине.

18 августа подопечные Натальи Зинченко в полуфинале квалификации обыграли грузинский «Ланчхути» со счетом 5:0.

Лига чемпионов 2022/23 среди женщин

Квалификация. Группа 3, финал, 21 августа

Ворскла-Харьков-2 (Украина) – «БИИК-Казыгурт» Шымкент (Казахстан) – 2:0

Голы: Корсун, 52, Кравчук, 79.

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Источник Sport.ua
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Andy Chak
А симпатичніших футболісток в команді нема???
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