Ворскла-Харьков-2 обыграла команду из Казахстана в квалификации женской ЛЧ
Решающий матч 1-го раунда отбора Лиги чемпионов завершился со счетом 2:0
Украинская женская футбольная команда «Ворскла-Харьков-2» (другое название – «Жилстрой-2») обыграла казахстанский «БИИК-Казыгурт» в квалификации женской Лиги чемпионов и вышла во второй раунд турнира.
Решающий матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23 завершился со счетом 2:0. Матчи группы 3 прошли в хорватском Вараждине.
18 августа подопечные Натальи Зинченко в полуфинале квалификации обыграли грузинский «Ланчхути» со счетом 5:0.
Лига чемпионов 2022/23 среди женщин
Квалификация. Группа 3, финал, 21 августа
Ворскла-Харьков-2 (Украина) – «БИИК-Казыгурт» Шымкент (Казахстан) – 2:0
Голы: Корсун, 52, Кравчук, 79.
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