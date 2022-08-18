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Лига чемпионов
18 августа 2022, 22:37 | Обновлено 18 августа 2022, 22:44
283
0

Ворскла-Харьков-2 разгромила клуб из Грузии в квалификации женской ЛЧ

Полуфинал первого раунда отбора Лиги чемпионов завершился со счетом 5:0

18 августа 2022, 22:37 | Обновлено 18 августа 2022, 22:44
283
0
Ворскла-Харьков-2 разгромила клуб из Грузии в квалификации женской ЛЧ
ФК Жилстрой-2

Украинский женский футбольный клуб «Ворскла-Харьков-2» (другое название – «Жилстрой-2») обыграл грузинский «Ланчхути» в квалификации женской Лиги чемпионов.

Полуфинал первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23 завершился со счетом 5:0. Матчи группы 3 проходят в хорватском Вараждине.

Голы за украинскую команду забили: Ирина Котяш (дубль), Роксолана Кравчук, Яна Калинина, Ольга Осипян.

21 августа подопечные Натальи Зинченко в финале квалификации встретятся с клубом «БИИК-Шымкент» (Казахстан), который в другом полуфинале обыграл «Сплит» (Хорватия) со счетом 5:1.

Лига чемпионов 2022/23 среди женщин

Квалификация. Группа 3, полуфинал, 18 августа

Ворскла-Харьков-2 (Украина) – Гурия Ланчхути (Грузия) – 5:0

Голы: Котяш, 1, 90+2, Кравчук, 7, Калинина, 40, Осипян, 78.

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Источник Sport.ua
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