Большой провал Ордеца! Бавария уничтожила Бохум, отгрузив 7 мячей

В матче 3-го тура чемпионата Германии «Бавария» в гостях разгромила «Бохум» со счетом 7:0.

Дубль сделал форвард Садио Мане. Также отличились Лерой Сане, Маттейс де Лигт, Кингсли Коман и Серж Гнабри, плюс один автогол.

Украинец Иван Ордец провел на поле 85 минут и вместе с партнерами по команде потерпел сокрушительное фиаско.

«Бавария» набрала 9 очков и лидирует в Бундеслиге. «Бохум» пока не набрал ни одного очка и является аутсайдером.

В другом матче игрового дня «Айнтрахт» сыграл вничью с «Кельном» (1:1).

Бундеслига. 3-й тур

Бохум – Бавария – 0:7

Голы: Сане, 4, де Лигт, 25, Коман, 33, Мане, 42, 60 (пен), Гамбоа, 69 (автогол), Гнабри, 76.

Бохум: Риманн, Гамбоа, Ордец (Машович, 85), Янко (Осей-Туту, 70), Хайнц, Штегер, Лозийя, Ферстер (Гуральски, 68), Цоллер (Лампропулос, 85), Асано (Хольтманн, 68), Хофманн

Бавария: Нойер, Упамекано, де Лигт, Павар (Мазрауи, 67), Эрнандез (Станишич, 62), Киммих, Забитцер (Гравенберх, 62), Сане, Коман, Мане (Видович, 72), Мюллер (Гнабри, 66)

Предупреждение: Янко, 46.

Судья: Зиберт (Германия)

Айнтрахт – Кельн – 1:1

Голы: Камада, 71 – Тильманн, 82