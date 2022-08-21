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Чемпионат Германии
Бохум
21.08.2022, FT 0 : 7
Бавария
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Германия
21 августа 2022, 21:30 | Обновлено 21 августа 2022, 21:38
1975
5

Большой провал Ордеца! Бавария уничтожила Бохум, отгрузив 7 мячей

В другом матче игрового дня «Айнтрахт» сыграл вничью с «Кельном»

21 августа 2022, 21:30 | Обновлено 21 августа 2022, 21:38
1975
5
Большой провал Ордеца! Бавария уничтожила Бохум, отгрузив 7 мячей
ФК Бавария

В матче 3-го тура чемпионата Германии «Бавария» в гостях разгромила «Бохум» со счетом 7:0.

Дубль сделал форвард Садио Мане. Также отличились Лерой Сане, Маттейс де Лигт, Кингсли Коман и Серж Гнабри, плюс один автогол.

Украинец Иван Ордец провел на поле 85 минут и вместе с партнерами по команде потерпел сокрушительное фиаско.

«Бавария» набрала 9 очков и лидирует в Бундеслиге. «Бохум» пока не набрал ни одного очка и является аутсайдером.

В другом матче игрового дня «Айнтрахт» сыграл вничью с «Кельном» (1:1).

Бундеслига. 3-й тур

Бохум – Бавария – 0:7

Голы: Сане, 4, де Лигт, 25, Коман, 33, Мане, 42, 60 (пен), Гамбоа, 69 (автогол), Гнабри, 76.

Бохум: Риманн, Гамбоа, Ордец (Машович, 85), Янко (Осей-Туту, 70), Хайнц, Штегер, Лозийя, Ферстер (Гуральски, 68), Цоллер (Лампропулос, 85), Асано (Хольтманн, 68), Хофманн

Бавария: Нойер, Упамекано, де Лигт, Павар (Мазрауи, 67), Эрнандез (Станишич, 62), Киммих, Забитцер (Гравенберх, 62), Сане, Коман, Мане (Видович, 72), Мюллер (Гнабри, 66)

Предупреждение: Янко, 46.

Судья: Зиберт (Германия)

Айнтрахт – Кельн – 1:1

Голы: Камада, 71 – Тильманн, 82

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Источник Sport.ua
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Octopus
Потому что рпл дно и ордец дно
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+6
AndiM
Не називайте це малороське  гімно - українцем!!!
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+2
Archie FireLion
Иван Дырец нашел команду своего уровня. 
Ответить
+1
20052011
Немцы, отправьте его назад - в козломордию - там его место.
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0
veter
Теперь его депортируют
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-2
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