Большой провал Ордеца! Бавария уничтожила Бохум, отгрузив 7 мячей
В другом матче игрового дня «Айнтрахт» сыграл вничью с «Кельном»
В матче 3-го тура чемпионата Германии «Бавария» в гостях разгромила «Бохум» со счетом 7:0.
Дубль сделал форвард Садио Мане. Также отличились Лерой Сане, Маттейс де Лигт, Кингсли Коман и Серж Гнабри, плюс один автогол.
Украинец Иван Ордец провел на поле 85 минут и вместе с партнерами по команде потерпел сокрушительное фиаско.
«Бавария» набрала 9 очков и лидирует в Бундеслиге. «Бохум» пока не набрал ни одного очка и является аутсайдером.
В другом матче игрового дня «Айнтрахт» сыграл вничью с «Кельном» (1:1).
Бундеслига. 3-й тур
Бохум – Бавария – 0:7
Голы: Сане, 4, де Лигт, 25, Коман, 33, Мане, 42, 60 (пен), Гамбоа, 69 (автогол), Гнабри, 76.
Бохум: Риманн, Гамбоа, Ордец (Машович, 85), Янко (Осей-Туту, 70), Хайнц, Штегер, Лозийя, Ферстер (Гуральски, 68), Цоллер (Лампропулос, 85), Асано (Хольтманн, 68), Хофманн
Бавария: Нойер, Упамекано, де Лигт, Павар (Мазрауи, 67), Эрнандез (Станишич, 62), Киммих, Забитцер (Гравенберх, 62), Сане, Коман, Мане (Видович, 72), Мюллер (Гнабри, 66)
Предупреждение: Янко, 46.
Судья: Зиберт (Германия)
Айнтрахт – Кельн – 1:1
Голы: Камада, 71 – Тильманн, 82
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