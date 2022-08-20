В воскресенье, 21 августа, в Бохуме на поле арены «Воновия Рурштадион», вместимостью 29 299 зрителей, состоится игра 3-го тура немецкой Бундеслиги, в которой местный «Бохум» примет «Баварию». Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Бохум

По итогам предыдущего чемпионата Германии «Бохум» занял 13 место. В 34 матчах он одержал 12 побед и 6 раз сыграл вничью, в 16 поединках проиграл.

На почин нового сезона рурцы вышли на старт розыгрыша Кубка страны. На первой стадии турнира они нанесли визит в германскую столицу, где померялись силами с «Викторией». Встреча принесла «Бохуму» крупную победу 3:0, и с ней путевку в следующий этап.

Стартовать также в национальном чемпионате бохумцам не удалось. В премьерном матче они дома проиграли 1:2 «Майнцу», а затем на выезде проиграли 2:3 «Хоффенхайму». Как следствие, нынче «несгибаемые» в таблице Бундеслиги располагаются среди трио неудачников.

Бавария

Команда Юлиана Нагельсманна, как известно, в Бундеслиге-2021/2022 отпраздновала победу, завоевав Серебряную салатницу в десятый раз кряду. В 34 встречах чемпионата баварцы победили 24 раза и по пять сыграли вничью и проиграли. Ближайшего преследователя – «Боруссию» Дортмунд – мюнхенцы опередили на 8 очков.

В новый сезон «Бавария» вошла триумфально, завоевав Суперкубок страны. В матче за трофей чемпионы обыграли «РБ Лейпциг» со счетом 5:3.

На победной волне команда начала и чемпионат Германии. Она вначале разбила во Франкфурте «Айнтрахт» (6:1), а затем дома справилась с «Вольфсбургом» (2:0).

Ориентировочные составы

Бохум: Риманн – Гамбоа, Ламбропулос, Хайнц, Джанко, Цоллер, Штегер, Лосилла, Хольтманн, Асано, Хофманн.

Бавария: Нойер – Павар, Упамекано, Л. Эрнандес, Дэвиес, Киммих, Забитцер, Коман, Мюллер, Сане, Мане.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут подтвердить свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.19 по линии Parimatch.

21 августа, воскресенье