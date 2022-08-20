Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бохум - Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Бохум
21.08.2022 18:30 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
20 августа 2022, 17:16 | Обновлено 20 августа 2022, 17:21
58
0

Бохум - Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

«Несгибаемые» стартовали с двух поражений, мюнхенцы – с двух побед

20 августа 2022, 17:16 | Обновлено 20 августа 2022, 17:21
58
0
Бохум - Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Бавария Мюнхен / автор неизвестен

В воскресенье, 21 августа, в Бохуме на поле арены «Воновия Рурштадион», вместимостью 29 299 зрителей, состоится игра 3-го тура немецкой Бундеслиги, в которой местный «Бохум» примет «Баварию». Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Бохум

По итогам предыдущего чемпионата Германии «Бохум» занял 13 место. В 34 матчах он одержал 12 побед и 6 раз сыграл вничью, в 16 поединках проиграл.

На почин нового сезона рурцы вышли на старт розыгрыша Кубка страны. На первой стадии турнира они нанесли визит в германскую столицу, где померялись силами с «Викторией». Встреча принесла «Бохуму» крупную победу 3:0, и с ней путевку в следующий этап.

Стартовать также в национальном чемпионате бохумцам не удалось. В премьерном матче они дома проиграли 1:2 «Майнцу», а затем на выезде проиграли 2:3 «Хоффенхайму». Как следствие, нынче «несгибаемые» в таблице Бундеслиги располагаются среди трио неудачников.

Бавария

Команда Юлиана Нагельсманна, как известно, в Бундеслиге-2021/2022 отпраздновала победу, завоевав Серебряную салатницу в десятый раз кряду. В 34 встречах чемпионата баварцы победили 24 раза и по пять сыграли вничью и проиграли. Ближайшего преследователя – «Боруссию» Дортмунд – мюнхенцы опередили на 8 очков.

В новый сезон «Бавария» вошла триумфально, завоевав Суперкубок страны. В матче за трофей чемпионы обыграли «РБ Лейпциг» со счетом 5:3.

На победной волне команда начала и чемпионат Германии. Она вначале разбила во Франкфурте «Айнтрахт» (6:1), а затем дома справилась с «Вольфсбургом» (2:0).

Ориентировочные составы

Бохум: Риманн – Гамбоа, Ламбропулос, Хайнц, Джанко, Цоллер, Штегер, Лосилла, Хольтманн, Асано, Хофманн.

Бавария: Нойер – Павар, Упамекано, Л. Эрнандес, Дэвиес, Киммих, Забитцер, Коман, Мюллер, Сане, Мане.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут подтвердить свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.19 по линии Parimatch.

21 августа, воскресенье

«Бохум» - «Бавария»
Бохум. «Воновия Рурштадион». 18:30
ТВ-трансляция – Setanta Sports+
Прогноз Sport.ua – 0:3
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Лилль - ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Украина – Кипр. Прогноз и анонс на отборочный матч чемпионата Европы
Трабзонспор – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
прогнозы чемпионат Германии по футболу Бохум Бавария Бохум - Бавария
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа выглядит надломленным, а Усик - уверенным»
Бокс | 19 августа 2022, 19:11 2
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа выглядит надломленным, а Усик - уверенным»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа выглядит надломленным, а Усик - уверенным»

Джошуа не излучает уверенность в своих силах

Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
Футбол | 19 августа 2022, 18:25 33
Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1

Игорь Цыганык уверен, что телепула ждать не стоит

Усик и Джошуа прошли взвешивание, Бех-Романчук выиграла золото ЧЕ-2022
Футбол | 20.08.2022, 07:15
Усик и Джошуа прошли взвешивание, Бех-Романчук выиграла золото ЧЕ-2022
Усик и Джошуа прошли взвешивание, Бех-Романчук выиграла золото ЧЕ-2022
Металлист 1925 подписал бразильца и двух воспитанников Шахтера
Футбол | 20.08.2022, 13:13
Металлист 1925 подписал бразильца и двух воспитанников Шахтера
Металлист 1925 подписал бразильца и двух воспитанников Шахтера
Котляр разгромно проиграла в полуфинале грунтового турнира в Польше
Теннис | 20.08.2022, 14:05
Котляр разгромно проиграла в полуфинале грунтового турнира в Польше
Котляр разгромно проиграла в полуфинале грунтового турнира в Польше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Дикая ошибка голкипера. Днепр-1 пропустил два гола в первом тайме
ВИДЕО. Дикая ошибка голкипера. Днепр-1 пропустил два гола в первом тайме
18.08.2022, 21:38 8
Футбол
Батальон Монако. Григория Суркиса могут выгнать из Верховной Рады
Батальон Монако. Григория Суркиса могут выгнать из Верховной Рады
18.08.2022, 18:24 16
Война
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»
18.08.2022, 17:15 2
Бокс
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
19.08.2022, 17:36 8
Футбол
Александр УСИК: «Мой вес? Не всегда надежды становятся реальностью»
Александр УСИК: «Мой вес? Не всегда надежды становятся реальностью»
19.08.2022, 15:40
Бокс
Неудачный дебют. Днепр-1 уступил АЕКу в Кошице
Неудачный дебют. Днепр-1 уступил АЕКу в Кошице
18.08.2022, 22:56 60
Футбол
Мы, Усик
Мы, Усик
19.08.2022, 11:00 34
Бокс
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
20.08.2022, 09:21 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности