В поединке 3-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» в гостях разгромила «Бохум» со счетом 7:0. Украинец Иван Ордец провел на поле 85 минут и вместе с партнерами по команде потерпел сокрушительное фиаско.