Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бохум – Бавария – 0:7. Видео голов и обзор матча
Германия
22 августа 2022, 02:20 | Обновлено 22 августа 2022, 02:25
73
1

Бохум – Бавария – 0:7. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

22 августа 2022, 02:20 | Обновлено 22 августа 2022, 02:25
73
1
Бохум – Бавария – 0:7. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 3-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» в гостях разгромила «Бохум» со счетом 7:0. Украинец Иван Ордец провел на поле 85 минут и вместе с партнерами по команде потерпел сокрушительное фиаско.

По теме:
Наполи – Монца – 4:0. Видео голов и обзор матча
Вест Хэм – Брайтон – 0:2. Видео голов и обзор матча
Барселона разгромила Реал Сосьедад. Левандовски сделал первый дубль
видео голов и обзор Бохум Бундеслига Бавария Иван Ордец чемпионат Германии по футболу Бохум - Бавария
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал! Что сказал Джошуа Усику? Наперекор тренерам Энтони вернулся в ринг
Бокс | 21 августа 2022, 06:23 4
Скандал! Что сказал Джошуа Усику? Наперекор тренерам Энтони вернулся в ринг
Скандал! Что сказал Джошуа Усику? Наперекор тренерам Энтони вернулся в ринг

Британец не выдержал после второго поражения подряд и дал волю эмоциям

«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
Бокс | 21 августа 2022, 09:29 0
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра

Эдди Хирн честно отдал победу украинцу

Большой триллер! Ман Сити совершил камбэк и спас ничью в игре с Ньюкаслом
Футбол | 21.08.2022, 20:44
Большой триллер! Ман Сити совершил камбэк и спас ничью в игре с Ньюкаслом
Большой триллер! Ман Сити совершил камбэк и спас ничью в игре с Ньюкаслом
Друг Джошуа: «Команда просто бросила Энтони. Его нужно было остановить»
Бокс | 21.08.2022, 11:57
Друг Джошуа: «Команда просто бросила Энтони. Его нужно было остановить»
Друг Джошуа: «Команда просто бросила Энтони. Его нужно было остановить»
Ньюкасл – Манчестер Сити – 3:3. Камбек горожан. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.08.2022, 00:40
Ньюкасл – Манчестер Сити – 3:3. Камбек горожан. Видео голов и обзор матча
Ньюкасл – Манчестер Сити – 3:3. Камбек горожан. Видео голов и обзор матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Westwood.
без різниці скільки провів на полі цей припиздок
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Выбросил пояса! Как Джошуа психанул и дал волю нервам после боя
ВИДЕО. Выбросил пояса! Как Джошуа психанул и дал волю нервам после боя
21.08.2022, 02:56 9
Бокс
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
21.08.2022, 17:01 5
Футбол
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
21.08.2022, 20:00 9
Бокс
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»
20.08.2022, 16:50 22
Футбол
Усик и Джошуа прошли взвешивание, Бех-Романчук выиграла золото ЧЕ-2022
Усик и Джошуа прошли взвешивание, Бех-Романчук выиграла золото ЧЕ-2022
20.08.2022, 07:15
Футбол
У Львова проблемы. Группа футболистов отказалась подписывать контракты
У Львова проблемы. Группа футболистов отказалась подписывать контракты
20.08.2022, 20:20 4
Футбол
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
20.08.2022, 23:57 3
Бокс
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
21.08.2022, 02:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности