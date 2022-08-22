Германия22 августа 2022, 02:20 | Обновлено 22 августа 2022, 02:25
73
1
Бохум – Бавария – 0:7. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии
22 августа 2022, 02:20 | Обновлено 22 августа 2022, 02:25
73
1
В поединке 3-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» в гостях разгромила «Бохум» со счетом 7:0. Украинец Иван Ордец провел на поле 85 минут и вместе с партнерами по команде потерпел сокрушительное фиаско.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 21 августа 2022, 06:23 4
Британец не выдержал после второго поражения подряд и дал волю эмоциям
Бокс | 21 августа 2022, 09:29 0
Эдди Хирн честно отдал победу украинцу
Футбол | 21.08.2022, 20:44
Бокс | 21.08.2022, 11:57
Футбол | 22.08.2022, 00:40
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
без різниці скільки провів на полі цей припиздок
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.08.2022, 02:56 9
21.08.2022, 17:01 5
21.08.2022, 20:00 9
20.08.2022, 16:50 22
20.08.2022, 07:15
20.08.2022, 20:20 4
20.08.2022, 23:57 3
21.08.2022, 02:15