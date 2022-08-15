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15 августа 2022, 03:40 |
20
0

Лопес нокаутировал Кампу, Тухель и Конте сцепились после ничьей в дерби

Главные новости за 14 августа на Sport.ua

15 августа 2022, 03:40 |
20
0
Лопес нокаутировал Кампу, Тухель и Конте сцепились после ничьей в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 14 августа.

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1. Дерби с перцем! Челси и Тоттенхэм разошлись напряженным миром. Антонио Конте и Томас Тухель были удалены за стычку после финального свистка.

2. Победное возвращение! Тео Лопес нокаутировал Педро Кампу в 7-м раунде. Американец одержал 17-ю победу на профи-ринге, 13 из которых досрочные.

3. Федина принесла Украине пятую золотую медаль ЧЕ по водным видам спорта. Марта снова лучшая.

4. Вопрос 15 минут. Setanta пошла на уступки Суркису, но не полностью. 15 августа ожидается заявление УПЛ по итогам тендера по поводу телепула.

5. СУРКИС: «Трансляции УПЛ должны быть бесплатными, максимально доступными». Президент «Динамо» – о телепуле УПЛ.

6. Хотят больше денег. Аталанта определилась с ценником на Малиновского. Итальянский клуб готов рассмотреть возможность продажи украинца.

7. ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ. В центральном поединке 2-го тура АПЛ «Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью.

8. Ноттингем Форест заплатил за экс-форварда Зари 14,8 миллионов евро. Солидная сумма перехода из клуба Чемпионшипа в клуб АПЛ.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Артем Кравец – игрок Сакарьяспора. Украинский форвард нашел себе новый клуб.

10. ЧЕ-2022. Украинские синхронистки выиграли шестое золото. Нашим грациям не было равных и в комбинации.

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Источник Sport.ua
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