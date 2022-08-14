Англия14 августа 2022, 10:43 | Обновлено 14 августа 2022, 10:44
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Ноттингем Форест заплатил за экс-форварда Зари 14,8 миллионов евро
Солидная сумма перехода из клуба Чемпионшипа в клуб АПЛ
14 августа 2022, 10:43 | Обновлено 14 августа 2022, 10:44
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Накануне «Ноттингем Форест» подтвердил трансфер 24-летнего форварда «Уотфорда» Эммануэля Денниса.
Нигериец подписал с «лесниками» 4-летний контракт.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 14,8 миллионов евро, хотя ранее инсайдер Никола Скира сообщал о 25 миллионах евро.
Напомним, Эммануэль Деннис с 2016 по 2017 годы выступал за «Зарю», после чего был продан в «Брюгге» за 1,4 миллиона евро.
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