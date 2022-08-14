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  4. Ноттингем Форест заплатил за экс-форварда Зари 14,8 миллионов евро
Англия
14 августа 2022, 10:43 | Обновлено 14 августа 2022, 10:44
718
0

Ноттингем Форест заплатил за экс-форварда Зари 14,8 миллионов евро

Солидная сумма перехода из клуба Чемпионшипа в клуб АПЛ

14 августа 2022, 10:43 | Обновлено 14 августа 2022, 10:44
718
0
Ноттингем Форест заплатил за экс-форварда Зари 14,8 миллионов евро
twitter.com/NFFC

Накануне «Ноттингем Форест» подтвердил трансфер 24-летнего форварда «Уотфорда» Эммануэля Денниса.

Нигериец подписал с «лесниками» 4-летний контракт.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 14,8 миллионов евро, хотя ранее инсайдер Никола Скира сообщал о 25 миллионах евро.

Напомним, Эммануэль Деннис с 2016 по 2017 годы выступал за «Зарю», после чего был продан в «Брюгге» за 1,4 миллиона евро.

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Эммануэль Деннис Эммануэль Бонавентуре Деннис Уотфорд Ноттингем Форест трансферы АПЛ
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Источник Sport.ua
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