Ноттингем Форест заплатил за экс-форварда Зари 14,8 миллионов евро

Накануне «Ноттингем Форест» подтвердил трансфер 24-летнего форварда «Уотфорда» Эммануэля Денниса.

Нигериец подписал с «лесниками» 4-летний контракт.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 14,8 миллионов евро, хотя ранее инсайдер Никола Скира сообщал о 25 миллионах евро.

Напомним, Эммануэль Деннис с 2016 по 2017 годы выступал за «Зарю», после чего был продан в «Брюгге» за 1,4 миллиона евро.