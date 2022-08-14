ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ представил экс-игрока Зари

Новичок АПЛ «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании ивуарийца Эммануэля Денниса Бонавентуре. Игрок перешел с английского «Уотфорда».

Ранее Никола Скира сообщил, что Эммануэль заключил соглашение с «Ноттингемом» до 2026 года, а сума трансфера составила 25 миллионов евро.

Отметим, что Бонавентуре выступал в Украине за «Зарю» в сезоне 2016–2017. Позже в луганской команде играл Руслан Малиновский и теперь Деннис и Руслан, возможно, будут играть в одной команде.