ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ представил экс-игрока Зари
«Ноттингем Форест» официально объявил о переходе Эмманеэля Денниса Бонавентуре
Новичок АПЛ «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании ивуарийца Эммануэля Денниса Бонавентуре. Игрок перешел с английского «Уотфорда».
Ранее Никола Скира сообщил, что Эммануэль заключил соглашение с «Ноттингемом» до 2026 года, а сума трансфера составила 25 миллионов евро.
Отметим, что Бонавентуре выступал в Украине за «Зарю» в сезоне 2016–2017. Позже в луганской команде играл Руслан Малиновский и теперь Деннис и Руслан, возможно, будут играть в одной команде.
Welcome to Nottingham Forest, Emmanuel Dennis ❤️ @dennisblessed42 | #NFFC— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 13, 2022
Our Super Eagle has landed 🦅🇳🇬@dennisblessed42 | #NFFC pic.twitter.com/A1gC59B2h5— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 13, 2022
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