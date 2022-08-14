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Англия
14 августа 2022, 01:14 |
328
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ представил экс-игрока Зари

«Ноттингем Форест» официально объявил о переходе Эмманеэля Денниса Бонавентуре

14 августа 2022, 01:14 |
328
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ представил экс-игрока Зари
Ноттингем Форест. Эммануэль Деннис Бонавентуре

Новичок АПЛ «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании ивуарийца Эммануэля Денниса Бонавентуре. Игрок перешел с английского «Уотфорда».

Ранее Никола Скира сообщил, что Эммануэль заключил соглашение с «Ноттингемом» до 2026 года, а сума трансфера составила 25 миллионов евро.

Отметим, что Бонавентуре выступал в Украине за «Зарю» в сезоне 2016–2017. Позже в луганской команде играл Руслан Малиновский и теперь Деннис и Руслан, возможно, будут играть в одной команде

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Эммануэль Бонавентуре Деннис Заря Луганск Ноттингем Форест Уотфорд трансферы трансферы АПЛ
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