Вопрос 15 минут. Setanta пошла на уступки Суркису, но не полностью

УПЛ готовит заявление на 15 августа по итогам тендера по телепулу. Продолжаются последние консультации с «клубами-бунтарями».

На время военного положения Setanta Sports готова выкладывать трансляции всех матчей тура на своем ютуб-канале через 15 минут после финального свистка, сообщает ТаТоТаке.

В УПЛ готовят полный набор бонусов для клубов от победителя тендера:

2 матча в туре – в открытом пространстве (на ютуб-канале Setanta), еще часть – на MEGOGO

гарантия продажи пакета прав на УПЛ за границу с возможным дополнительным бонусом для клубов, если коммерческая цена окажется выше гарантийной

полная передача прав на хайлайты клубам и УПЛ через 6 часов после окончания конкретного матча

отсутствие международного геоблокинга для клиентов международной платформы Setanta за границей (число подписчиков на этой платформе – 50 миллионов)

Президент «Динамо» Игорь Суркис хочет, чтобы клубу дали возможность показывать матчи с задержкой в 5 минут на доступном ресурсе.

Отмечается, что де-юре единый телепул уже состоялся: простое большинство клубов проголосовало за него уже трижды, а 4-го голосования не будет.

За полный пакет медиаправ Setanta Sports предлагала $3,2 млн за сезон, против предложения выступили 4 клуба: «Динамо», «Днепр-1», «Заря», «Рух».