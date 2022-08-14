Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вопрос 15 минут. Setanta пошла на уступки Суркису, но не полностью
Украина. Премьер лига
14 августа 2022, 19:10 | Обновлено 14 августа 2022, 19:25
2693
4

Вопрос 15 минут. Setanta пошла на уступки Суркису, но не полностью

15 августа ожидается заявление УПЛ по итогам тендера по поводу телепула

14 августа 2022, 19:10 | Обновлено 14 августа 2022, 19:25
2693
4
Вопрос 15 минут. Setanta пошла на уступки Суркису, но не полностью
Setanta Sports

УПЛ готовит заявление на 15 августа по итогам тендера по телепулу. Продолжаются последние консультации с «клубами-бунтарями».

На время военного положения Setanta Sports готова выкладывать трансляции всех матчей тура на своем ютуб-канале через 15 минут после финального свистка, сообщает ТаТоТаке.

В УПЛ готовят полный набор бонусов для клубов от победителя тендера:

  • 2 матча в туре – в открытом пространстве (на ютуб-канале Setanta), еще часть – на MEGOGO
  • гарантия продажи пакета прав на УПЛ за границу с возможным дополнительным бонусом для клубов, если коммерческая цена окажется выше гарантийной
  • полная передача прав на хайлайты клубам и УПЛ через 6 часов после окончания конкретного матча
  • отсутствие международного геоблокинга для клиентов международной платформы Setanta за границей (число подписчиков на этой платформе – 50 миллионов)

Президент «Динамо» Игорь Суркис хочет, чтобы клубу дали возможность показывать матчи с задержкой в 5 минут на доступном ресурсе.

Отмечается, что де-юре единый телепул уже состоялся: простое большинство клубов проголосовало за него уже трижды, а 4-го голосования не будет.

За полный пакет медиаправ Setanta Sports предлагала $3,2 млн за сезон, против предложения выступили 4 клуба: «Динамо», «Днепр-1», «Заря», «Рух».

По теме:
Давид Нерес может пропустить матч против Динамо
СУРКИС: «Трансляции УПЛ должны быть бесплатными, максимально доступными»
ФОТО. Динамо вернулось в Лодзь, где в среду сыграет с Бенфикой
Динамо Киев Игорь Суркис телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Украинская Премьер-лига ТаТоТаке телепул Setanta Sports
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне
Футбол | 14 августа 2022, 16:14 3
Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне
Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне

Украинский защитник зарабатывает почти 2 миллиона евро в год

Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
Бокс | 14 августа 2022, 07:23 0
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя

Американец с уверенной победой вернулся в бокс после года простоя

Хотят больше денег. Аталанта определилась с ценником на Малиновского
Футбол | 14.08.2022, 13:23
Хотят больше денег. Аталанта определилась с ценником на Малиновского
Хотят больше денег. Аталанта определилась с ценником на Малиновского
ФОТО. Свитолина показала, как живет без тенниса
Теннис | 14.08.2022, 10:12
ФОТО. Свитолина показала, как живет без тенниса
ФОТО. Свитолина показала, как живет без тенниса
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Кравец – игрок Сакарьяспора
Футбол | 14.08.2022, 15:25
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Кравец – игрок Сакарьяспора
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Кравец – игрок Сакарьяспора
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
veter
Какой прикол смотреть матч, если уже известен результат из других источников?
Раньше хоккей из Канады и всякие боксы смотрели ночью только ради прямой трансляции.
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Александр Ад
 Через 15 хв.після матчу?Яки  ж це поступки?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона: от великого до смешного. И наоборот
Барселона: от великого до смешного. И наоборот
13.08.2022, 07:30 3
Футбол
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
13.08.2022, 12:00 1
Футбол
В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
13.08.2022, 12:18 32
Футбол
ФОТО. Усик завершил главный этап подготовки и показал спарринг-партнеров
ФОТО. Усик завершил главный этап подготовки и показал спарринг-партнеров
12.08.2022, 23:40
Бокс
Усик перед реваншем с Джошуа набрал 15 кг
Усик перед реваншем с Джошуа набрал 15 кг
12.08.2022, 17:40 8
Бокс
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
13.08.2022, 18:11 2
Бокс
У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
13.08.2022, 17:40 45
Футбол
Победное возвращение! Тео Лопес нокаутировал Педро Кампу в 7-м раунде
Победное возвращение! Тео Лопес нокаутировал Педро Кампу в 7-м раунде
14.08.2022, 06:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности