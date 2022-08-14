Вопрос 15 минут. Setanta пошла на уступки Суркису, но не полностью
15 августа ожидается заявление УПЛ по итогам тендера по поводу телепула
УПЛ готовит заявление на 15 августа по итогам тендера по телепулу. Продолжаются последние консультации с «клубами-бунтарями».
На время военного положения Setanta Sports готова выкладывать трансляции всех матчей тура на своем ютуб-канале через 15 минут после финального свистка, сообщает ТаТоТаке.
В УПЛ готовят полный набор бонусов для клубов от победителя тендера:
- 2 матча в туре – в открытом пространстве (на ютуб-канале Setanta), еще часть – на MEGOGO
- гарантия продажи пакета прав на УПЛ за границу с возможным дополнительным бонусом для клубов, если коммерческая цена окажется выше гарантийной
- полная передача прав на хайлайты клубам и УПЛ через 6 часов после окончания конкретного матча
- отсутствие международного геоблокинга для клиентов международной платформы Setanta за границей (число подписчиков на этой платформе – 50 миллионов)
Президент «Динамо» Игорь Суркис хочет, чтобы клубу дали возможность показывать матчи с задержкой в 5 минут на доступном ресурсе.
Отмечается, что де-юре единый телепул уже состоялся: простое большинство клубов проголосовало за него уже трижды, а 4-го голосования не будет.
За полный пакет медиаправ Setanta Sports предлагала $3,2 млн за сезон, против предложения выступили 4 клуба: «Динамо», «Днепр-1», «Заря», «Рух».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник зарабатывает почти 2 миллиона евро в год
Американец с уверенной победой вернулся в бокс после года простоя
Раньше хоккей из Канады и всякие боксы смотрели ночью только ради прямой трансляции.