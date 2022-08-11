Реал выиграл Суперкубок, соперник Зари сменил тренера, две победы Шахтера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 10 августа.

1. Пятый Суперкубок УЕФА для сливочных. Реал на классе переиграл Айнтрахт. Мадридская команда продолжает штамповать трофеи

2. Помог автогол. Шахтер минимально победил клуб из Саудовской Аравии. «Горняки» провели спарринг с «Аль-Адалой»

3. ОФИЦИАЛЬНО. Марсель подписал Алексиса Санчеса. Чилийский форвард перешел на правах свободного агента

4. Вторая победа за день. Шахтер уверенно обыграл Домжале. Коллектив Йовичевича основным составом не оставил шансов соперникам

5. Днепр-1 разошелся миром с хорватской командой. Было забито 6 мячей. По три мяча провели «Днепр-1» и «Вараждин»

6. Барселона не может зарегистрировать Левандовски и других новичков. Клуб пока не договорился с Ла Лигой

7. Соперник Зари в Лиге конференций сменил тренера за день до игры. В «Университате» не все гладко

8. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильца из чемпионата ОАЭ. Уэсли Брага заключил годичный контракт с украинским клубом

9. Украинский тренер по боксу пять месяцев находится в плену у рашистов. Связи с Дмитрием Шурдой нет с 29 апреля

10. Стали известны время и место матчей Динамо против Бенфики. Решающий раунд для киевлян