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Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид
10.08.2022, FT 2 : 0
Айнтрахт Ф
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Суперкубок УЕФА
10 августа 2022, 23:54 | Обновлено 11 августа 2022, 00:00
401
2

Пятый Суперкубок УЕФА для сливочных. Реал на классе переиграл Айнтрахт

Мадридская команда продолжает штамповать трофеи

10 августа 2022, 23:54 | Обновлено 11 августа 2022, 00:00
401
2
Пятый Суперкубок УЕФА для сливочных. Реал на классе переиграл Айнтрахт
Сайт УЕФА

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Суперкубок УЕФА 2022.

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Айнтрахт».(Франкфурт-на-Майне, Германия) - 2:0.

 Алаба, 38, Бензема, 65.

  Аларио, 90+2.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Рюдигер, 85), Милитао, Алаба, Ф. Менди, Модрич (Родриго, 66), Каземиро, Кроос (Тчуамени, 85), Вальверде (Камавинга, 76), Бензема, Винисиус (Себальос, 85).

«Айнтрахт»: Трапп, Ндика, Соу, Камада, Роде (Гетце, 58), Туре (Аларио, 70), Борре, Ленц, Линдстрем (Коло, 58), Тута, Кнауфф.

Арбитр: Майкл Оливер (Англия).

Стадион: «Helsinki Olympic Stadium» (Хельсинки, Финляндия).

РЕАЛ - АЙНТРАХТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Суперкубок УЕФА Реал Мадрид Айнтрахт Франкфурт Реал - Айнтрахт отчеты
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Макс Максов
Нажаль довелося дивитись рузьку трансляцію... Так ці два балабола, таке несуть! Що типу на матчі збірних, Фінляндії і рашки у Хельсенкі, типу весь стадіон був у тряпках з аквафрешем... А також марять суперкубком, у якомусь там своєму казані.
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Serhii P.
Лунін штампує кубки )
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