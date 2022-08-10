Пятый Суперкубок УЕФА для сливочных. Реал на классе переиграл Айнтрахт
Мадридская команда продолжает штамповать трофеи
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Суперкубок УЕФА 2022.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Айнтрахт».(Франкфурт-на-Майне, Германия) - 2:0.
Алаба, 38, Бензема, 65.
Аларио, 90+2.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Рюдигер, 85), Милитао, Алаба, Ф. Менди, Модрич (Родриго, 66), Каземиро, Кроос (Тчуамени, 85), Вальверде (Камавинга, 76), Бензема, Винисиус (Себальос, 85).
«Айнтрахт»: Трапп, Ндика, Соу, Камада, Роде (Гетце, 58), Туре (Аларио, 70), Борре, Ленц, Линдстрем (Коло, 58), Тута, Кнауфф.
Арбитр: Майкл Оливер (Англия).
Стадион: «Helsinki Olympic Stadium» (Хельсинки, Финляндия).
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