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  4. Реал – Айнтрахт – 2:0. Алаба и Бензема принесли трофей! Видео голов и обзор
Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид
10.08.2022, FT 2 : 0
Айнтрахт Ф
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Суперкубок УЕФА
11 августа 2022, 00:15 | Обновлено 11 августа 2022, 00:34
213
0

Реал – Айнтрахт – 2:0. Алаба и Бензема принесли трофей! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча за Суперкубок УЕФА, который прошел в Хельсинки

11 августа 2022, 00:15 | Обновлено 11 августа 2022, 00:34
213
0
Реал – Айнтрахт – 2:0. Алаба и Бензема принесли трофей! Видео голов и обзор
MEGOGO

В среду, 10 августа, прошел поединок за Суперкубок УЕФА 2022, в котором играли испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт» (2:0).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

Команды встретились в Хельсинки (Финляндия) на поле Olympic Stadium.

ГОЛ! 1:0. Давид Алаба, 37 мин.

ГОЛ! 2:0. Карим Бензема, 65 мин.

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Алаба (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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