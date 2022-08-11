Суперкубок УЕФА
10.08.2022, FT 2 : 0
Суперкубок УЕФА11 августа 2022, 00:15 | Обновлено 11 августа 2022, 00:34
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Реал – Айнтрахт – 2:0. Алаба и Бензема принесли трофей! Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча за Суперкубок УЕФА, который прошел в Хельсинки
11 августа 2022, 00:15 | Обновлено 11 августа 2022, 00:34
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В среду, 10 августа, прошел поединок за Суперкубок УЕФА 2022, в котором играли испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт» (2:0).
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Команды встретились в Хельсинки (Финляндия) на поле Olympic Stadium.
ГОЛ! 1:0. Давид Алаба, 37 мин.
ГОЛ! 2:0. Карим Бензема, 65 мин.
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Алаба (Реал Мадрид).
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