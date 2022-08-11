Реал Мадрид

В среду, 10 августа, прошел поединок за Суперкубок УЕФА 2022, в котором играли испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт» (2:0).

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Команды встретились в Хельсинки (Финляндия) на поле Olympic Stadium.

ГОЛ! 1:0. Давид Алаба, 37 мин.

ГОЛ! 2:0. Карим Бензема, 65 мин.