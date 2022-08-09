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Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид
10.08.2022 22:00 - : -
Айнтрахт Ф
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Суперкубок УЕФА
09 августа 2022, 13:06 | Обновлено 09 августа 2022, 13:21
105
0

Реал – Айнтрахт. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка за Суперкубок УЕФА

09 августа 2022, 13:06 | Обновлено 09 августа 2022, 13:21
105
0
Реал – Айнтрахт. Текстовая трансляция матча
ФК Реал Мадрид

В среду, 10 августа, состоится поединок за Суперкубок УЕФА 2022, в котором сыграют испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт». Игра пройдет в Хельсинки (Финляндия) на поле «Helsinki Olympic Stadium», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Несомненным фаворитом матча является «Реал». Мадридская команда заслуженно выиграла Лигу чемпионов, пройдя сверхсложный путь в плей-офф и одолев в финале «Ливерпуль» со счетом 1:0, и попытается завоевать еще один свой европейский Суперкубок. Победа «Айнтрахта» в Лиге Европы никем не прогнозировалась, но коллектив из Франкфурта смог это сделать, не проиграв в турнире ни одного матча. В финале подопечные Оливера Гласнера одолели по пенальти «Рейнджерс» (5:4 после 1:1 в основное и дополнительное время). Если не будет форс-мажоров, вряд ли в матче сыграет Андрей Лунин, но всякое может быть.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Айнтрахт», за которой можно следить здесь.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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