В среду, 10 августа, состоится поединок за Суперкубок УЕФА 2022, в котором сыграют испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт». Игра пройдет в Хельсинки (Финляндия) на поле «Helsinki Olympic Stadium», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Несомненным фаворитом матча является «Реал». Мадридская команда заслуженно выиграла Лигу чемпионов, пройдя сверхсложный путь в плей-офф и одолев в финале «Ливерпуль» со счетом 1:0, и попытается завоевать еще один свой европейский Суперкубок. Победа «Айнтрахта» в Лиге Европы никем не прогнозировалась, но коллектив из Франкфурта смог это сделать, не проиграв в турнире ни одного матча. В финале подопечные Оливера Гласнера одолели по пенальти «Рейнджерс» (5:4 после 1:1 в основное и дополнительное время). Если не будет форс-мажоров, вряд ли в матче сыграет Андрей Лунин, но всякое может быть.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Айнтрахт», за которой можно следить здесь.