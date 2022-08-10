В среду, 10 августа, состоится поединок за Суперкубок УЕФА 2022, в котором сыграют испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт». Игра пройдет в Хельсинки (Финляндия) на поле «Helsinki Olympic Stadium», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

«Реал» после мегауспешного и затяжного прошлого сезона начал играть товарищеские матчи только в конце прошлого месяца. Команда Карло Анчелотти проиграла «Барселоне» (0:1), разошлась миром с мексиканской «Америкой» (1:1) и обыграла «Ювентус» (1:0).

Костяк команды остался прежним, на трансферном рынке «сливочные» работали не слишком усердно. Из «Монако» за 80 млн евро был куплен полузащитник Орельен Чуамени, свободным агентом удалось подписать Антонио Рюдигера и на этом все. Команду покинули в качестве свободных агентов Лука Йович, Иско, Гарет Бэйл и Марсело.

Раньше «Реал» сыграл 7 матчей за Суперкубок УЕФА и взял четыре титула. В финала Лиги чемпионов мадридцы имеют куда более приятную статистику. Но все же есть шанс догнать «Барселону» и «Милан», у которых по пять Суперкубков.

К сожалению, выход Андрея Лунина в этом матче маловероятен, хотя он и отыграл в товарняке с мексиканцами.

Айнтрахт

«Айнтрахт» в прошлом сезоне во второй раз в карьере взял престижный евротрофей, если не считать еще один выигранный Кубок Интертото. В чемпионате дела шли куда хуже, чем в Лиге Европы, дома не удалось войти даже в десятку. Тем не менее завоевание второго по престижности европейского кубка дало право в сезоне 2022/23 сыграть сразу в групповом раунде Лиги чемпионов. Для клуба уровня «Айнтрахта» это большое достижение.

В межсезонье парни Оливера Глазнера сыграли четыре спарринга, в которых не сумели выиграть лишь у ЛАСКа (0:0), но и уровень оппонентов был посредственным. Команда уже стартовала в национальном чемпионате с разгромного поражение «Баварии» (1:6), а до этого в Кубке Германии удалось разделаться с представителем второй Бундеслиги – «Магдебургом» (4:0).

Во время летнего трансферного окна «орлы» подписали 30-летнего Марио Гётце, которого мы должны увидеть на поле. Также команду усилил форвард «Байера» Лукас Аларио. Филиппа Костича сватали в «Ювентус», но он пока остается в команде.

Любопытно, что команды за всю историю встречались всего один раз. В 1960-м испанцы выиграли с хоккейным счетом 7:3.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Реал Мадрид» одержит победу и завоюет титул. Нашей ставкой будет позиция – ТБ2.5 с коэффициентом 1.63 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Реал Мадрид»: Куртуа, Менди, Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Модрич, Винисиус, Бензема, Вальверде

«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Тута, Н'Дика, Кнауфф, Соу, Роде, Ленц, Гётце, Линдстрем, Борре.

10 августа, среда