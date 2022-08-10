Барселона не может зарегистрировать Левандовски и других новичков

По информации испанских СМИ, «Барселона» все еще не зарегистрировала ни одного летнего новичка. Из-за финансовых проблем Ла Лига пока не принимает регистрацию новых игроков.

Пока что Роберт Левандовски, Андреас Кристенсен, Франк Кессье, Жюль Кунде и Рафинья не зарегистрированы на новый сезон чемпионата Испании, который стартует уже в пятницу.

Ранее сообщалось, что клуб и Ла Лига ведут переговоры, которые позволили бы «Барселоне» официально оформить всех новичков, но руководство пока не доказало, что сможет выполнить финансовые условия.