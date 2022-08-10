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  4. Барселона не может зарегистрировать Левандовски и других новичков
Испания
10 августа 2022, 18:32 |
2289
0

Барселона не может зарегистрировать Левандовски и других новичков

Клуб пока не договорился с Ла Лигой

10 августа 2022, 18:32 |
2289
0
Барселона не может зарегистрировать Левандовски и других новичков
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, «Барселона» все еще не зарегистрировала ни одного летнего новичка. Из-за финансовых проблем Ла Лига пока не принимает регистрацию новых игроков.

Пока что Роберт Левандовски, Андреас Кристенсен, Франк Кессье, Жюль Кунде и Рафинья не зарегистрированы на новый сезон чемпионата Испании, который стартует уже в пятницу.

Ранее сообщалось, что клуб и Ла Лига ведут переговоры, которые позволили бы «Барселоне» официально оформить всех новичков, но руководство пока не доказало, что сможет выполнить финансовые условия.

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Источник BBC
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