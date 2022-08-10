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  4. Соперник Зари в Лиге конференций сменил тренера за день до игры
Лига конференций
10 августа 2022, 14:45 |
642
0

Соперник Зари в Лиге конференций сменил тренера за день до игры

В «Университате» не все гладко

10 августа 2022, 14:45 |
642
0
Соперник Зари в Лиге конференций сменил тренера за день до игры
ФК Университатя. Мирел Рэдой

Румынский клуб «Университатя» Крайова сообщила об изменениях на тренерском мостике команды. 43-летний Ласло Балинт был уволен после неудачных результатов на старте сезона. В стартовых четырех турам чемпионата Румынии команда одержала только одну победу.

Замена ему уже найдена. Команду возглавил 41-летний Мирел Рэдой, контракт с которым подписан до лета 2024 года. В 2019 – 2021 годах он возглавлял сборную Румынии.

Напомним, уже завтра, 11 августа «Университатя» проведет ответный матч квалификации Лиги конференций против «Зари». Первый матч луганчане выиграли 1:0.

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Источник Sport.ua
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