Ничья Шахтера, победа Деревянченко, трофеи Ливерпуля и Баварии

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 30 июля.

1. Сбор в Нидерландах позади. Шахтер сыграл вничью с Утрехтом

Игор Йовичевич уже совсем скоро решит, кто именно продолжит с ним работу

2. Закрыл серию из трех поражений! Деревянченко победил Конли по очкам

Поединок состоялся в Бруклине, в андеркарде боя между Гарсией и Бенавидесом

3. Ливерпуль обыграл Манчестер Сити и завоевал Суперкубок Англии

Мерсисайдцы в конце встречи вырвали победу

4. Голевая феерия и без Роберта. Бавария удержала победу над Лейпцигом

Мюнхенская команда завоевала очередной Суперкубок Германии

5. Трансляция второго боя Усик – Джошуа для украинцев будет бесплатной

Отличные новости для украинских болельщиков бокса

6. ВИДЕО. Украинец Потеря дебютировал в UFC с поражения от румынского бойца

Николае Негумеряну выиграл бой досрочно мощными ударами во втором раунде

7. Расселл взял сенсационный поул в Венгрии, проблемы Ферстаппена

Первый поул Мерседеса в сезоне

8A. Президент Фенербахче: «Мы не будем извиняться перед Украиной»

Али Коч считает, что это турков обидели

8B. Что грозит Фенербахче за гнусную выходку фанатов в матче против Динамо

Вероятно, наказанием станет штраф и частичное закрытие трибун

9. Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова

Григорий Козловский собирается провести воспитательную работу

10. Кучер в Днепре-1: кот в мешке

Официальный приход бывшего тренера «Металлиста» в Днепр