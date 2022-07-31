Ничья Шахтера, победа Деревянченко, трофеи Ливерпуля и Баварии
Главные новости за 30 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 30 июля.
1. Сбор в Нидерландах позади. Шахтер сыграл вничью с Утрехтом
Игор Йовичевич уже совсем скоро решит, кто именно продолжит с ним работу
2. Закрыл серию из трех поражений! Деревянченко победил Конли по очкам
Поединок состоялся в Бруклине, в андеркарде боя между Гарсией и Бенавидесом
3. Ливерпуль обыграл Манчестер Сити и завоевал Суперкубок Англии
Мерсисайдцы в конце встречи вырвали победу
4. Голевая феерия и без Роберта. Бавария удержала победу над Лейпцигом
Мюнхенская команда завоевала очередной Суперкубок Германии
5. Трансляция второго боя Усик – Джошуа для украинцев будет бесплатной
Отличные новости для украинских болельщиков бокса
6. ВИДЕО. Украинец Потеря дебютировал в UFC с поражения от румынского бойца
Николае Негумеряну выиграл бой досрочно мощными ударами во втором раунде
7. Расселл взял сенсационный поул в Венгрии, проблемы Ферстаппена
Первый поул Мерседеса в сезоне
8A. Президент Фенербахче: «Мы не будем извиняться перед Украиной»
Али Коч считает, что это турков обидели
8B. Что грозит Фенербахче за гнусную выходку фанатов в матче против Динамо
Вероятно, наказанием станет штраф и частичное закрытие трибун
9. Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
Григорий Козловский собирается провести воспитательную работу
10. Кучер в Днепре-1: кот в мешке
Официальный приход бывшего тренера «Металлиста» в Днепр
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