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  4. Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 16:07 |
733
0

Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова

Григорий Козловский собирается провести воспитательную работу

30 июля 2022, 16:07 |
733
0
Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
Футбол 1/2/3. Григорий Козловский

Президент львовского «Руха» Григорий Козловский установил награду в 10 тысяч гривен за информацию о переселенце, который жестко раскритиковал львовян за нелюбовь к русскому языку.

«Народ, даю 10 000 грн тому, кто назовет адрес, где живет это **бище», – написал Козловский в инстаграме.

Отметим, что парню в красной футболке не понравилось, что его часто «не хотели обслуживать на языке оккупантов».

В сети сообщают, что Козловский уже получил адрес проживания автора ролика.

 

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Источник Sport.ua
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