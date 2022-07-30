Украина. Премьер лига30 июля 2022, 16:07 |
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Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
Григорий Козловский собирается провести воспитательную работу
30 июля 2022, 16:07 |
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Президент львовского «Руха» Григорий Козловский установил награду в 10 тысяч гривен за информацию о переселенце, который жестко раскритиковал львовян за нелюбовь к русскому языку.
«Народ, даю 10 000 грн тому, кто назовет адрес, где живет это **бище», – написал Козловский в инстаграме.
Отметим, что парню в красной футболке не понравилось, что его часто «не хотели обслуживать на языке оккупантов».
В сети сообщают, что Козловский уже получил адрес проживания автора ролика.
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