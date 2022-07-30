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  4. Ливерпуль обыграл Манчестер Сити и завоевал Суперкубок Англии
Англия
30 июля 2022, 21:01 | Обновлено 30 июля 2022, 21:07
53
0

Ливерпуль обыграл Манчестер Сити и завоевал Суперкубок Англии

Мерсисайдцы в конце встречи вырвали победу

30 июля 2022, 21:01 | Обновлено 30 июля 2022, 21:07
53
0
Ливерпуль обыграл Манчестер Сити и завоевал Суперкубок Англии
twitter.com/LFC

Отчет о матче ожидайте позже.

Суперкубок Англии.

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 3:1

Александер-Арнольд (21), Салах (83, пенальти), Нуньес (90+4) – Альварес (72)

Нуньес (90+5) – Диаш (83)

«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд (Милнер, 74), Алькантара (Кейта, 85), Фабиньо, Хендерсон (Эллиотт, 74), Диас (Карвалью, 90), Фирмино (Нуньес, 59), Салах (Джонс, 90+6)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Аке, Диаш, Уолкер, Б.Силва, Эрнандес, Де Брюйне (Гюндоган, 74), Грилиш (Фоден, 58), Холланд, Марез (Альварес, 58).

Арбитр: Крэйг Поусон

Стадион «Кинг Пауэр» (Лестер, Англия)

ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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