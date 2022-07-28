В субботу, 30 июля, состоится поединок за Суперкубок Англии, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Суперкубок Англии 2022 года станет юбилейным, 100-м, розыгрышем почетного трофея. В прошлом сезоне манчестерский клуб стал чемпионом Англии, а «Ливерпуль» выиграл национальный Кубок. В летнее межсезонье «Сити» оказался в центре внимания украинских болельщиков в контексте перехода Александра Зинченко в лондонский «Арсенал». «Горожане» ранее шесть раз выигрывали Суперкубок Англии, в то время как «Ливерпуль» 15 раз завоевывал трофей. Предыдущая дуэль соперников состоялась в апреле этого года: в полуфинале Кубка Англии «мерсисайдцы» обыграли команду Хосепа Гвардиолы со счетом 3:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», за которой можно следить здесь.