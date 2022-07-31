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Суперкубок Англии
Ливерпуль
30.07.2022, FT 3 : 1
Ман Сити
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Англия
31 июля 2022, 01:45 | Обновлено 31 июля 2022, 01:48
16
0

Юрген КЛОПП: «Против Ман Сити всегда получаются интересные матчи»

Наставник «Ливерпуля» прокомментировал победу в матче за Суперкубок Англии

31 июля 2022, 01:45 | Обновлено 31 июля 2022, 01:48
16
0
Юрген КЛОПП: «Против Ман Сити всегда получаются интересные матчи»
ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:1) в матче за Суперкубок Англии.

«Мне очень понравилась игра. Почти всегда матчи против «Сити» всегда получаются интересными. Мы не каждый раз побеждаем, но это всегда большой вызов и интересная игра.

Я доволен футболистами, которые вышли в основе. И те игроки, кто вышел на замену, внесли свой вклад. Все ребята готовы, и это меня радует.

Команда отдавала умные передачи. Для Дарвина Нуньеса создавали хорошие моменты. Он использовал свободное пространство и отлично завершал атаки».

«Ливерпуль» выиграл Суперкубок Англии в 16-й раз. Рекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед» (21 трофей).

 

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Ливерпуль Манчестер Сити Суперкубок Англии по футболу Ливерпуль - Манчестер Сити Юрген Клопп
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Источник BBC
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