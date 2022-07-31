Юрген КЛОПП: «Против Ман Сити всегда получаются интересные матчи»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:1) в матче за Суперкубок Англии.

«Мне очень понравилась игра. Почти всегда матчи против «Сити» всегда получаются интересными. Мы не каждый раз побеждаем, но это всегда большой вызов и интересная игра.

Я доволен футболистами, которые вышли в основе. И те игроки, кто вышел на замену, внесли свой вклад. Все ребята готовы, и это меня радует.

Команда отдавала умные передачи. Для Дарвина Нуньеса создавали хорошие моменты. Он использовал свободное пространство и отлично завершал атаки».

«Ливерпуль» выиграл Суперкубок Англии в 16-й раз. Рекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед» (21 трофей).