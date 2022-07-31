Суперкубок Англии
Англия31 июля 2022, 01:15 | Обновлено 31 июля 2022, 01:26
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Ливерпуль – Ман Сити – 3:1. Суперкубок Англии. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеобзор поединка за первый трофей сезона в Англии
31 июля 2022, 01:15 | Обновлено 31 июля 2022, 01:26
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В матче за Суперкубок Англии 2022 «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» со счетом 3:1.
Игра проходила в Лестере на «Кинг Пауэр Стэдиум».
Ливерпуль – Ман Сити – 3:1. Суперкубок Англии. Видео голов и обзор матча
Голы: Александер-Арнольд, 21, Салах, 83, Нуньес, 90+4 – Альварес, 72.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Ман Сити).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
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