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  4. Ливерпуль – Ман Сити – 3:1. Суперкубок Англии. Видео голов и обзор матча
Суперкубок Англии
Ливерпуль
30.07.2022, FT 3 : 1
Ман Сити
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Англия
31 июля 2022, 01:15 | Обновлено 31 июля 2022, 01:26
157
1

Ливерпуль – Ман Сити – 3:1. Суперкубок Англии. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеобзор поединка за первый трофей сезона в Англии

31 июля 2022, 01:15 | Обновлено 31 июля 2022, 01:26
157
1
Ливерпуль – Ман Сити – 3:1. Суперкубок Англии. Видео голов и обзор матча
ФК Ливерпуль

В матче за Суперкубок Англии 2022 «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» со счетом 3:1.

Игра проходила в Лестере на «Кинг Пауэр Стэдиум».

Ливерпуль – Ман Сити – 3:1. Суперкубок Англии. Видео голов и обзор матча

Голы: Александер-Арнольд, 21, Салах, 83, Нуньес, 90+4 – Альварес, 72.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Ман Сити).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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ona_proigraet
спорт.юа, на видео нет голов, только награждение победителей
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