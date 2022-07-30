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Суперкубок Англии
Ливерпуль
30.07.2022 19:00 - : -
Ман Сити
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Англия
30 июля 2022, 08:50 | Обновлено 30 июля 2022, 08:59
65
0

Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Англии

Команды повторят встречу 2019 года за супертрофей

30 июля 2022, 08:50 | Обновлено 30 июля 2022, 08:59
65
0
Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Англии
АПЛ / автор неизвестен

В субботу, 30 июля, в Лестере на поле «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч за Суперкубок Англии, в котором отношения выяснят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Мерсисайдцы предыдущий сезон в чемпионате Англии завершили на 2-м месте, набрав в 38 матчах 92 очка. Они лишь один пункт проиграли «Ман Сити», который стал чемпионом. Сразу после завершения борьбы в английской Премьер-лиге команда Юргена Клоппа пережила разочарование в финале Лиги чемпионов, уступив в нем мадридскому «Реалу» - 0:1.

После летних каникул «красные» с новыми мыслями начали подготовку к новому сезону. В рамках предсезонной подготовки «Ливерпуль» провел четыре спарринг – дважды выиграл, дважды проиграл. Победными получились встречи с «Кристал Пэлас» (2:0) и «РБ Лейпциг» (5:0). Неудачи постигли мерсисайдцев в противостояниях с «Ман Юнайтед» (0:4) и «РБ Зальцбург» (0:1).

Манчестер Сити

«Горожане» по итогам предыдущего сезона в чемпионате Англии смогли добиться перевеса над «Ливерпулем» на счете большего количества побед. Они победили в 29 встречах против 28 выигрышей у мерсисайдцев. Последние разрыв смогли чуть компенсировать двумя дополнительными ничьими (восемь против шести), но все равно оказались позади на один шаг.

В ходе летней подготовки к новым вызовам команда Хосепа Гвардиолы провела два контрольных поединка. И два выиграла. Вначале она переиграла мексиканский клуб «Америка» (2:1), а затем одолела «Баварию» (1:0).

К слову, «Ман Сити» и «Ливерпуль» в последний раз встречались в матче за Суперкубок Англии в 2019 году. Тогда основное время завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4 победила манчестерская команда.

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Адриан – Александр-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабинью, Тьяго Алькантара, Кейта, Дарвин Нуньес, Фирмино, Салах.

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Аке, Рубен Диаш, Вилсон-Эсбранд, Де Брюйне, Родри, Бернардо Силва, Марез, Грилиш, Холанд.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его номинальные хозяева смогут подтвердить свой уровень и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 3.00 по линии Parimatch.

30 июля, суббота

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
Лестер. «Кинг Пауэр Стэдиум». 19:00
ТВ-трансляция – Setanta Sports
Первый матч – 2:1

 

Parimatch  
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Источник Sport.ua
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