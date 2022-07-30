Кучер в Днепре-1: кот в мешке

«Секрет Полишинеля» окончательно оказался рассекреченным: то, о чем судачили последние месяца два, получило официальную обвертку: Александр Кучер возглавил «Днепр-1».

На момент публичного оглашения сия новость уже априори не будет иметь эффекта трансферной бомбы – взорвалось намного раньше, когда разной «шерсти» инсайдеры практически в один голос сообщили о том, что харьковский тандем Кучер – Красников отныне сменит прописку. И станет днепровским.

Тогда было сказано много слов по данному поводу, задано много вопросов. Но, что, наверное, главное и сейчас, и слов, и вопросов на сей счет и теперь хватает. Потому что оценить однозначно эту рокировку вряд ли можно.

Однако прежде всего, на мой взгляд, нужно начинать с того, что как амбициозный проект «Металлист» приказал долго жить. В харьковском клубе могут говорить в ответ разные витиеватые словосочетания, до последнего надеясь на лондонского отца-содержателя, но тот реально решил «забить» и на родной город, и на казавшийся родным клуб.

Если в начале войны Ярославский еще хоть как-то реагировал на происходящее на Слобажанщине, хоть чем-то помогал Харькову и клубу, то где-то с середины марта его активность иссякла. И сошла на нет. Во всяком случае, публичная.

Ни в коем случае не подумайте, что я язвлю или стебаюсь. Боже упаси. Ситуация взаправду катастрофически тяжелая, и практически все наши футбольные собственники лишились в той или иной степени своих предприятий, доходов, активов. Не до футбола им, в общем.

Однако в данном случае ситуация более «эксклюзивная», что ли. Так уж получалось в последние годы, что именно с Ярославским ассоциировался процесс возрождения «Металлиста». Помните ту его знаменитую фразу о харьковских болельщиках, которых должно ходить на стадион тысяч тридцать. Не меньше. Иначе, дескать, я не буду заниматься клубом и командой.

Болельщики его услышали. И вернулись на стадион. Но теперь получается, что Александр Владиленович их банально кинул. Предал, если называть вещи своими именами. И чем он теперь лучше незабвенного «младоолигарха» Курченко?

Ну, а дальше история развивается по все той же спирали. После 2014-го, последнего (до нынешнего этапа) по счету краха «Металлиста», в «Днепр» отбыли и ведущие футболисты харьковской команды (Папа, Эдмар), и главный тренер (Маркевич). Поговаривали, что высокое место в клубной иерархии «днепрян» занимал тогда и Красников. Сейчас ситуация повторилась практически один в один.



СК Днепр-1

Это говорит о том, что, во-первых, Коломойский имеет прямое отношение к «Днепру-1». А во-вторых, – что Коломойский и Ярославский до сих пор «дружат домами».

***

Теперь что касается непосредственно назначения Кучера. Уверен, что это назначение – не причина, а следствие. Следствие прихода в днепровский клуб Красникова. Насколько мне известно, бывший вице-президент «Металлиста» (или, все же, настоящий, так как его фамилия до сих пор значится в графе «руководство» на официальном сайте харьковского клуба) поставил ультиматум «Днепру-1»: дескать, если и перехожу к вам, то лишь в паре с Кучером.

Ультиматум приняли. Значит, это доказывает тот факт, что Красников становится главным ответственным, как минимум, за всю трансферную политику клуба. А Русол будет исполнять исключительно представительские функции.

Интересно и показательно, что в день официального назначения Кучера главным тренером «Днепра-1» его новый клуб подписал пятерых бывших игроков «Металлиста». Евгений Алексеевич начал работать, по его же емкому выражению, засучив рукава.

И на этом активный и пробивной Красников наверняка не остановится. Деньги у его нового клуба есть, амбиции (во всяком случае, пока) – тоже, так что действительно работы невпроворот. Работы селекционной, трансферной, кабинетной. «Днепру-1» уже давно был нужен такой вот специалист. И клуб его получил.

Но вот о перспективах Кучера на новом рабочем месте я бы не спешил говорить в сплошных позитивных эпитетах. И в первую очередь потому, что лично я (да и не только) до сих пор так и не понял, кто это, тренер Александр Кучер.

***

Каким он был футболистом – отлично помню. Но вот как тренер – это, извините, кот в мешке. Как минимум.

То, что он делал сначала в «Металле», а затем в «Металлисте» - не показатель. Во Второй лиге, откуда начинал Александр Николаевич свой тренерский путь, его команда по кадровому подбору была не на одну, а на две головы выше конкурентов.

Собственно, как таковых конкурентов у «Металла» тогда и не было. Ибо уже тогда, два года назад, было понятно, что Ярославский вернулся в футбол. И что на базе «Металла» въедет в первую лигу «Металлист».

Не потерпев ни одного поражения, Кучер во главе «Металла» выиграл турнир Второй лиги и повысился в классе, параллельно получив титул лучшего тренера лиги.

В Первой лиге ситуация была аналогичной. С той лишь разницей, что команда стала именоваться гордо «Металлист», и что Ярославский не менее гордо отрапортовал о своем официальном возвращении.

Под стать моменту – и футболисты новые. Рыбка, Банада, Горбунов, Пейшото – это однозначно игроки высшего дивизиона.

В незаконченном из-за войны чемпионате Первой лиги «Металлист» был на голову сильнее конкурентов. Хотя, если объективно, там был лишь один достойный оппонент – «президентский» проект «Кривбасс».

Одним словом, и в позапрошлом сезоне, и в прошлом команды Кучера обладали неоспоримым преимуществом над остальными еще со старта. И это преимущество – индивидуальное превосходство футболистов.

Несомненно, в пользу молодого наставника нужно сказать то, что он умел найти подход и к легионерам, и к украинцам. Пройдя хорошую школу Луческу, он пытался «по образу и подобию» строить в Харькове свой «Шахтер». Поэтому, как мне кажется, было бы весьма интересно увидеть Кучера во главе «Шахтера».

Но он оказался в «Днепре-1». Для 39-летнего вчерашнего футболиста это назначение – тоже шаг вперед. Но вот справится ли он – большой вопрос.

После ухода Йовичевича в «Шахтер» днепряне потеряли несколько ключевых игроков – Дубинчак, Булеца, Джурасек, Игнатенко по разным причинам покинули команду. Стало быть, нужно полностью менять, как минимум, среднюю линию.

Нужно будет менять и саму модель игры. Футбол «Днепра-1» каденции Йови – более закрытый, менее вариативный. Кучер же в «Металлисте» привык играть по схеме Луческу – 4-2-3-1, с высоким прессингом, с высоко расположенной линией защиты. Очевидно, что придется переформатировать команду под себя. Получится ли?

Ну и, наконец, если во Второй и Первой лигах Кучер выделялся на фоне своих коллег «продвинутым мышлением», то как будет на фоне Луческу, Скрипника, Вернидуба? Да и «Шахтер» по именам сильнее нынешнего «Днепр-1».

А ведь Коломойский, по слухам, настроен очень решительно. Настроен на чемпионство «днепрян». Типа сейчас или никогда.

Мне кажется, что с условными Вернидубом или Скрипником подобные задачи решать было бы проще.