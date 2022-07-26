Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн, Соломон перешел в Фулхэм

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 25 июля.

1. Криш и пустота. Нынешняя история легенды мирового футбола – это хроника пикирующего бомбардировщика.

2. Украина – на 31-й позиции. Медальный зачет ЧМ-2022 по легкой атлетике. Ярослава Магучих завоевала серебро, а Андрей Проценко принес бронзу.

3. Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в товарищеском матче. Украинец вышел на замену в спарринге против немецкого «Ханкофен-Хайлинг».

4. ОФИЦИАЛЬНО. Манор Соломон – игрок Фулхэма. Вингер покидает донецкий «Шахтер».

5. 24 игрока в заявке. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги чемпионов. Киевляне вылетели в Стамбул.

6. Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы. Российский клуб рассматривает действия футболиста как нарушение контрактных обязательств.

7. 25 игроков. Заря опубликовала заявку на сезон. Клуб готовится к сезону.

8. Рейтинг WTA. Калинина вернулась в первую полусотню. Бернарда Пера установила личный рекорд.

9. Куда ушел Ракицкий. Команда юности Фатиха Терима и зрелости Марио Балотелли. Sport.ua собрал наиболее интересные факты о клубе «Адана Демирспор».

10. Уехал к Бухалу. Украинец Эсеола перешел в клуб из Болгарии. Ранее Адеринсолу сватали в «Полесье».