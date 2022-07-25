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  4. Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
Украина. Премьер лига
25 июля 2022, 10:19 | Обновлено 25 июля 2022, 10:28
28
0

Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы

Российский клуб рассматривает действия футболиста как нарушение контрактных обязательств

25 июля 2022, 10:19 | Обновлено 25 июля 2022, 10:28
28
0
Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
РИА Новости. Гильермо Варела

Защитник московского «Динамо» Гильермо Варела покинул расположение команды и улетел из россии.

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Скорее всего, футболист продолжит карьеру в бразильском «Фламенго». Соглашение 29-летнего защитника с «Динамо» действует до лета 2023 года.

«Динамо» Москва рассматривает действия футболиста как нарушение контрактных обязательств», - говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее российский клуб пытался предложить Вареле новый контракт, чтобы сохранить защитника, однако переговоры завершились неудачно.

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Источник Матч ТВ
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