Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
Российский клуб рассматривает действия футболиста как нарушение контрактных обязательств
Защитник московского «Динамо» Гильермо Варела покинул расположение команды и улетел из россии.
Скорее всего, футболист продолжит карьеру в бразильском «Фламенго». Соглашение 29-летнего защитника с «Динамо» действует до лета 2023 года.
«Динамо» Москва рассматривает действия футболиста как нарушение контрактных обязательств», - говорится в заявлении пресс-службы.
Ранее российский клуб пытался предложить Вареле новый контракт, чтобы сохранить защитника, однако переговоры завершились неудачно.
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