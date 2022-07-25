Украина. Премьер лига25 июля 2022, 15:51 | Обновлено 25 июля 2022, 16:21
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25 игроков. Заря опубликовала заявку на сезон
Клуб готовится к сезону
25 июля 2022, 15:51 | Обновлено 25 июля 2022, 16:21
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«Заря» опубликовала заявку на предстоящий сезон УПЛ 2022/23. В список A входит 25 футболистов.
Вратари: Мацапура, Жилкин, Сапутин.
Защитники: Алибеков, Вантух, Данченко, Имереков, Снурницын, Байрук, Кисиль, Нагнойный.
Хавбеки: Батагов, Бражко, Булеца, Кабаев, Лунев, Михайленко, Мишнев, Назарина, Чурко, Смиян, Тлумак, Хлань.
Форварды: Кристиан, Алефиренко.
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