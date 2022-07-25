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  4. 25 игроков. Заря опубликовала заявку на сезон
Украина. Премьер лига
25 июля 2022, 15:51 | Обновлено 25 июля 2022, 16:21
1061
1

25 игроков. Заря опубликовала заявку на сезон

Клуб готовится к сезону

25 июля 2022, 15:51 | Обновлено 25 июля 2022, 16:21
1061
1
25 игроков. Заря опубликовала заявку на сезон
ФК Заря

«Заря» опубликовала заявку на предстоящий сезон УПЛ 2022/23. В список A входит 25 футболистов.

Вратари: Мацапура, Жилкин, Сапутин.

Защитники: Алибеков, Вантух, Данченко, Имереков, Снурницын, Байрук, Кисиль, Нагнойный.

Хавбеки: Батагов, Бражко, Булеца, Кабаев, Лунев, Михайленко, Мишнев, Назарина, Чурко, Смиян, Тлумак, Хлань.

Форварды: Кристиан, Алефиренко.

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Источник ФК Заря
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Евгений Еременко
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