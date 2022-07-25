Рейтинг WTA. Калинина вернулась в первую полусотню
Бернарда Пера установила личный рекорд
На прошлой неделе женщины сыграли два грунтовых турнира WTA 250 в Гамбурге и Палермо.
В Германии титул добыла американка Бернарда Пера, которая уже 12 матчей не знает горечи поражений. В рейтинге WTA она поднялась на 54-ю позицию, обновив личное достижение.
В Италии лучше всех себя показала румынка Ирина Бегу, она уже близка к первой тридцатке (33), но до повторения личного рекорда еще 11 строчек.
В первой десятке состоялось одно изменение – испанка Гарбинье Мугуруса опередила американку Даниэль Коллинс.
Топ-10 рейтинга WTA
У украинок изменения есть, у некоторых – большие. Ангелина Калинину вернулась в топ-50, также немного добавили Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Солидно опустились Катерина Байндл и Катарина Завацкая.
Украинки в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке лидирующая восьмерка осталась без изменений.
Чемпионская гонка WTA
Практически все украинки в Чемпионской гонке немного потеряли, улучшила свое положение лишь Катерина Байндл.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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