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  4. Рейтинг WTA. Калинина вернулась в первую полусотню
WTA
25 июля 2022, 09:22 |
428
0

Рейтинг WTA. Калинина вернулась в первую полусотню

Бернарда Пера установила личный рекорд

25 июля 2022, 09:22 |
428
0
Рейтинг WTA. Калинина вернулась в первую полусотню
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

На прошлой неделе женщины сыграли два грунтовых турнира WTA 250 в Гамбурге и Палермо.

В Германии титул добыла американка Бернарда Пера, которая уже 12 матчей не знает горечи поражений. В рейтинге WTA она поднялась на 54-ю позицию, обновив личное достижение.

В Италии лучше всех себя показала румынка Ирина Бегу, она уже близка к первой тридцатке (33), но до повторения личного рекорда еще 11 строчек.

В первой десятке состоялось одно изменение – испанка Гарбинье Мугуруса опередила американку Даниэль Коллинс.

Топ-10 рейтинга WTA

У украинок изменения есть, у некоторых – большие. Ангелина Калинину вернулась в топ-50, также немного добавили Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Солидно опустились Катерина Байндл и Катарина Завацкая.

Украинки в рейтинге WTA


В Чемпионской гонке лидирующая восьмерка осталась без изменений.

Чемпионская гонка WTA

Практически все украинки в Чемпионской гонке немного потеряли, улучшила свое положение лишь Катерина Байндл. 

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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рейтинг WTA Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Даниэль Коллинс Ига Свёнтек Онс Жабер Бернарда Пера Ирина-Камелия Бегу
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Источник Sport.ua
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