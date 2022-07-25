Куда ушел Ракицкий. Команда юности Фатиха Терима и зрелости Марио Балотелли

23 июля наконец-то определился с новой командой украинский центрбек Ярослав Ракицкий, который сразу после начала российско-украинской войны расторг контракт с «Зенитом», после чего несколько месяцев пребывал в статусе свободного агента. Свою карьеру экс-защитник сборной Украины продолжит в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым Ярослав подписал договор по схеме 1+1.

Учитывая то обстоятельство, что для украинских болельщиков «Адана Демирспор» - мягко говоря, не самый известный турецкий клуб и команда, мы решили покопаться в истории «синих молний», выделив оттуда наиболее интересные факты…

1. Первые провинциалы в турецкой элите

Футбольный клуб «Адана Демирспор» основан 28 декабря 1940 года в Адане – городе, численность населения которого в наши времена составляет чуть более 2 миллионов человек.

В 1960 году Турецкая футбольная федерация приняла решение о создании системы профессиональных лиг в стране. В элитарный дивизион позвали и «Адана Демирспор», который благодаря этому стал первой провинциальной командой, сыгравшей на топ-уровне в профессионалах, потому как основу высшей лиги составляли клубы исключительно из трех городов – Стамбула, Анкары и Измира.

В высшем дивизионе «Адана Демирспор» не задержался, вылетев в премьерном же сезоне. Впоследствии «синие молнии» еще четырежды возвращались и вылетали из элитарной лиги, проведя в общей сложности и по состоянию на текущий момент 18 сезонов в высшем дивизионе. Дольше всего непрерывно «Адана Демирспор» играл на топ-уровне турецкого футбола в период с 1973 по 1984 годы. Тогда команда была твердым середняком чемпионата, а на старте этого отрезка в ее рядах зажглась звезда нынешней легенды футбольной Турции Фатиха Терима…

2. Команда юности Фатиха Терима

Фатих Терим является уроженцем города Адана. Здесь он и начинал постигать азы игры в футбол, а с 10 лет начал заниматься в академии «Адана Демирспор». В 1969 году, когда Териму было всего 16, он дебютировал в первой команде «синих молний», а спустя год превратился в твердого игрока основы, выступая на позиции центрального защитника (либеро).

В 1973 году «Адана Демирспор» смог пробиться в элиту турецкого футбола, но Фатиху Териму удалось помочь родной команде на высшем внутреннем уровне только в первом сезоне. Летом 1974 года Терим за 1,4 миллиона турецких лир перебрался в «Галатасарай», где окончательно превратился в легенду сперва в качестве игрока, а со временем – и в качестве тренера.

Примечательно, что в качестве наставника Фатих Терим ни разу не принимал свой родной «Адана Демирспор», хотя на заре тренерской карьеры работал с командами отнюдь не топового уровне – «Анкарагюджю» и «Гезтепе».

3. Воспитали еще одну легенду турецкого футбола – Хасана Шаша

Еще одним воспитанником «Адана Демирспор», который сумел добраться до статуса звезды турецкого футбола является Хасан Шаш, преимущественно выступавший на правом фланге атаки. Он, как и Фатих Терим, родился в провинции Адана, а если точнее – поселении Караташ, и на родной земле начинал делать первые шаги в профессиональный футбол.

Успев сыграть всего один сезон и лишь несколько матчей за первую команду «Адана Демирспор», зато в элитарном дивизионе, Шаш привлек внимание «Анкарагюджю», куда и перебрался в 17-летнем возрасте. Через четыре года за Хасана начали борьбу гранды турецкого футбола – «Фенербахче» и «Галатасарай». «Желтые канарейки» давали футболисту значительно большую зарплату, однако Шаш сделал выбор в пользу «львов», за которых мечтах играть с детства и где провел следующие 11 лет карьеры.

С «Галатасараем» Хасан Шаш выиграл Кубок УЕФА-1999/2000 и Суперкубок УЕФА-2000, пять розыгрышей чемпионата Турции и три Кубка Турции. В 2002 году Хасан Шаш, выиграв «бронзу» на чемпионате мира со сборной Турции, был включен организаторами в символическую сборную турнира. После этих успехов имел ряд предложений от европейских грандов, но предпочел доиграть карьеру в «Галатасарае», где с 2011 по 2013, а затем с 2018 по 2020 годы входил в тренерский штаб первой команды.

4. Год назад вернулись в элиту после 26 лет забвения

По итогам сезона-2020/21 «Адана Демирспор» под руководством Самета Айбабы вновь вернулся в элиту турецкого футбола – Суперлигу. Этот выход в высший дивизион стал для «синих молний» первым за последние 26 лет.

Летом минувшего года «Адана Демирспор» в рамках кампании по укреплению состава привлек порядка двадцати новых футболистов, среди которых нашлось место и для звезд, однако в первых трех турах «синие молнии» смогли набрать лишь два очка, после чего Айбаба покинул свой пост, не сумев урегулировать внезапно возникшие разногласия с руководством…

5. Их тренирует Винченцо Монтелла



Твиттер Адана Демирспор. Винченцо Монтелла

2 сентября 2021 года «Адана Демирспор» подписал двухлетний контракт с итальянским специалистом Винченцо Монтеллой. Этот наставник не нуждается в особых представлениях. Славное имя Монтелла себе заработал еще в бытность футболиста, особенно в качестве форварда «Ромы», где в 2009 году и завершил карьеру игрока.

Работать наставником Монтелла начинал с юниоров «Ромы», но уже в феврале 2011 года был призван заменить у руля первой команды «волков» ушедшего Клаудио Раньери. Правда, уже летом новые собственники римского клуба не пожелали продлевать сотрудничество с Винченцо, и тот вынужден был уйти в «Катанию». Впоследствии поработал с «Фиорентиной», «Сампдорией», «Миланом» и «Севильей». Выигрывал с «россонери» Суперкубок Италии, а «фиалок» и «нервионцев» выводил в финалы Кубков Италии и Испании соответственно.

6. Играют на новенькой арене

До февраля минувшего года «Адана Демирспор», как и другая команда из Аданы «Аданаспор», играл домашние матчи на стадионе «Адана 5 января Фатих Терим», названном в честь даты освобождения города от оккупации 5 января 1922 года и исторически главной звезды клуба Фатиха Терима. Однако летом прошлого года легендарная арена, возведенная в 1938 году, была полностью снесена, а футбольные команды перебрались на другой стадион.

Ныне домашним для «Адана Демирспор» и «Аданаспора» является 33,5-тысячник «Новый стадион Аданы». Его строительство заняло семь лет и обошлось государству в 140 миллионов турецких лир (почти 8 миллионов евро по нынешнему курсу, хотя значительно больше, учитывая продолжающееся падение турецкой валюты по отношению к общеевропейской). Владельцем арены является Министерство молодежи и спорта Турецкой Республики.

7. Сумели подписать Юнеса Беланда, которому саудиты давали 5 миллионов в год

Одной из звезд современного состава «Адана Демирспор» является хорошо известный украинским болельщикам по выступлениям за «Динамо» марокканский хавбек Юнес Беланда.

Африканец, имеющий также французское гражданство, в Турцию переехал еще в 2017 году, когда был выкуплен «Галатасараем» у «Динамо» за 10 миллионов евро. Проведя без малого четыре года в стане «львов», Юнес в марте минувшего года был со скандалом отчислен из клуба, после чего несколько месяцев пребывал в статусе свободного агента.

Ожидалось, что Беланда вернется во Францию, где возобновить сотрудничество с ним хотел «Монпелье», либо же подастся за заработком в Саудовскую Аравию, где, по слухам, местный «Аль-Хиляль» был готов заключить с Юнесом трехлетний контракт на 15 миллионов евро. Однако каким-то чудом заполучить Беланда удалось «Адана Демирспор», причем «синие молнии», подписав с марокканцем также контракт на 3 года, платят ему куда более скромные 1,8 миллиона евро за сезон.

В минувшем розыгрыше турецкой Суперлиги Беланда провел 22 матча (14 – в основе), в которых отличился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

8. Главный бомбардир – зрелый Марио Балотелли

Однако главной звездой нынешнего состава «Адана Демирспор», безусловно, является 31-летний экс-форвард «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля», «Марселя» и сборной Италии Марио Балотелли. Заполучить его на правах свободного агента «синим молниям» удалось летом минувшего года, когда клуб подписал с форвардом 3-летний контракт. По неофициальной информации, Балотелли за переход в «Адана Демирспор» получил 2,5 миллиона евро в качестве подъемных, а его сезонный оклад составляет 2 миллиона евро.

До трансфера в «Адана Демирспор» Балотелли выступал в итальянской Серии В за «Монцу», где успел забить 6 мячей в 14 матчах. Переезд в Турцию в положительную сторону сказался на результативности итальянца – в сезоне-2021/22 «Супер Марио» стал лучшим голеадором своей команды в чемпионате, наколотив 18 мячей в 31 поединке. В бомбардирской гонке турецкой Суперлиги обойти показатели Балотелли смог только 25-летний Умут Бозок из «Касымпаши», у которого в активе оказалось 20 голов.

9. До Ракицкого уже приглашали украинцев – Политыло и Гладкого

Ярослав Ракицкий не стал первым украинским легионером в истории «Адана Демирспор». Лавры такового принадлежат хавбеку Сергею Политыло, который недавно вернулся в «Черноморец».

Политыло перешел в «Адана Демирспор» в январе 2018 года, еще когда команда выступала во втором по силе дивизионе турецкого футбола. Сергей отыграл за «синих молний» чуть более полугода, не сумев отличиться в 9 матчах голевыми действиями. В сентябре 2018-го Политыло свободным агентом отбыл в донецкий «Олимпик».

Вторым украинцем в составе «Адана Демирспор» стал экс-форвард сборной Украины Александр Гладкий. Он заключил с турецким клубом контракт в январе 2019 года, когда «синие молнии» все еще были вне элитарной лиги тамошнего футбола. Гладкий отыграл за «Адана Демирспор» более полутора лет, и запомнился вполне пристойной статистикой – 25 матчей, 8 забитых мячей и 1 голевая передача.

10. Ракицкий – наиболее ценный подписанный игрок за всю историю

Трансферная деятельность «Адана Демирспор» является достаточно скромной, даже по меркам турецкого футбола. Клуб никогда в истории не тратил на новичка более 1 миллиона евро (самым дорогим приобретением «синих молний» является 26-летний нигерийский вингер Давид Акинтола, которого год назад клуб за миллион приобрел у «Мидтьюлланда»), а самой дорогой его продажей значится нигерийский центральный хавбек Рахим Лаваль, ушедший в «Мерсин» в январе 2013 года за крайне скромные даже по тем временам 350 тысяч евро.

В то же время Ярослав Ракицкий стал наиболее ценным подписанным игроком за всю историю «Адана Демирспор», если брать во внимание оценочную стоимость игрока на момент его прихода в клуб. Ныне Transfermarkt оценивает украинского центрбека в 6 миллионов евро, что на 1,5 миллиона превышает аналогичный показатель норвежца Юнаса Свенссона, прибывшего в стан «синих молний» летом минувшего года, причем также на правах свободного агента.

Интересно, что на момент переезда в «Адана Демирспор» оценочная стоимость контракта Марио Балотелли составляла 1,5 миллиона евро, но успехи в Турции повысили ее до 2,8 миллионов. Самым же дорогим футболистом нынешнего состава «синих молний» также является Ярослав Ракицкий, трансфер которого оценивается на миллион дороже, чем еще одного летнего новичка команды Генри Оньекуру, арендованного у «Олимпиакоса» с опцией выкупа.