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  4. 24 игрока в заявке. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
25 июля 2022, 16:38 |
467
0

24 игрока в заявке. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги чемпионов

Киевляне вылетели в Стамбул

25 июля 2022, 16:38 |
467
0
24 игрока в заявке. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги чемпионов
ФК Динамо Киев

Делегация «Динамо» Киев вылетела в Стамбул, где 27 июля состоится ответный матч квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче».

В предстоящем поединке наставник «бело-синих» Мирча Луческу рассчитывает на 24 футболиста.

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Александр Караваев, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Денис Антюх;

Нападающие: Владислав Ванат, Артем Беседин.

Первый матч завершился со счетом 0:0.

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Динамо Киев Лига чемпионов Фенербахче - Динамо
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Источник ФК Динамо Киев
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