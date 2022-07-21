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  4. Динамо стартует с ничьей, Шахтер купил хорвата, США дают еще HIMARS
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21 июля 2022, 05:45 |
363
0

Динамо стартует с ничьей, Шахтер купил хорвата, США дают еще HIMARS

Главные новости за 20 июля на Sport.ua

21 июля 2022, 05:45 |
363
0
Динамо стартует с ничьей, Шахтер купил хорвата, США дают еще HIMARS
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 20 июля.

1. Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче. Победитель противостояния определится через неделю

2. Зинченко присоединился к Арсеналу в США. Скоро будет объявлено о переходе украинца

3. Коломойского и Рабиновича могут лишить гражданства Украины. Бывшие владельцы футбольных клубов сейчас вряд ли думают о футболе

4. Шведские пенсионеры и юниоры для Ворсклы. Что представляет собой АИК. Sport.ua – о первом оппоненте команды Скрипника в квалификации Лиги конференций

5. Легендарный динамовец будет работать в Кривбассе. Виталий Косовский возглавил молодежную команду

6. Будет больше HIMARS. ВСУ получат дополнительные установки РСЗО. Всего будет 16 установок

7. ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера. Хорват вслед за тренером перебрался из «Днепра-1» в «Шахтер»

8. Ярмоленко провел первую тренировку в Аль-Айне. Ярмоленко и Ребров снова работают вместе

9. Вадим Евтушенко. Наш человек в АИК. Sport.ua вспоминает шведский этап карьеры знаменитого украинского форварда

10. ОФИЦИАЛЬНО. Яруд стал Мариуполем. Азовцы планируют выступать в Первой лиге

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Источник Sport.ua
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