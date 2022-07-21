Динамо стартует с ничьей, Шахтер купил хорвата, США дают еще HIMARS
Главные новости за 20 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 20 июля.
1. Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче. Победитель противостояния определится через неделю
2. Зинченко присоединился к Арсеналу в США. Скоро будет объявлено о переходе украинца
3. Коломойского и Рабиновича могут лишить гражданства Украины. Бывшие владельцы футбольных клубов сейчас вряд ли думают о футболе
4. Шведские пенсионеры и юниоры для Ворсклы. Что представляет собой АИК. Sport.ua – о первом оппоненте команды Скрипника в квалификации Лиги конференций
5. Легендарный динамовец будет работать в Кривбассе. Виталий Косовский возглавил молодежную команду
6. Будет больше HIMARS. ВСУ получат дополнительные установки РСЗО. Всего будет 16 установок
7. ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера. Хорват вслед за тренером перебрался из «Днепра-1» в «Шахтер»
8. Ярмоленко провел первую тренировку в Аль-Айне. Ярмоленко и Ребров снова работают вместе
9. Вадим Евтушенко. Наш человек в АИК. Sport.ua вспоминает шведский этап карьеры знаменитого украинского форварда
10. ОФИЦИАЛЬНО. Яруд стал Мариуполем. Азовцы планируют выступать в Первой лиге
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