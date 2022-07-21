Шведские пенсионеры и юниоры для Ворсклы. Что представляет собой АИК

Полтавская «Ворскла» первой из украинских команд берет старт в Лиге конференций-2022/23. Во втором квалификационном раунде соперником наших выступит АИК – 12-кратный чемпион Швеции, принимающий своих оппонентов на стокгольмском стадионе «Френдс Арена», который вмещает чуть более 50 тысяч зрителей.

Надо сказать, что жребий «подогнал» подопечным Скрипника отнюдь не самого желанного соперника. АИК – это вовсе не гранд европейского футбола, однако ключевым преимуществом у шведов над «Ворсклой» будет фактор постоянной игровой практики. Футбольное первенство в Швеции разыгрывается по системе «весна – осень», а потому в настоящий момент АИК находится в разгаре проведения национального чемпионата. Подобного рода игровой практики подавляющее большинство игроков «Ворсклы» лишены, причем уже давно, а потому справляться Скрипнику и его команде придется еще и с этим обстоятельством.

АИК в сезоне-2021: миллиметры до чемпионства

Минувший розыгрыш чемпионата Швеции АИК завершил на второй строчке, что и позволило команде получить путевку в квалификацию Лиги конференций. Чтобы претендовать на участие в Лиге чемпионов команде из Стокгольма нужно было выигрывать национальную лигу, но в этом аспекте все сложилось вовсе не в пользу АИКа.

По ходу всего чемпионата Швеции-2021 АИК трижды оказывался на промежуточном первом месте, но два поражения на финишной прямой от «Мальме» (0:1) и «Хальмстада» (0:1) де-факто и стоили команде из Стокгольма «золота». На финиш АИК пришел с 59 набранными очками в активе, и столько же было у «Мальме», но по дополнительным показателям на вершине оказались именно «небесно-голубые», а не нынешний еврокубковый оппонент «Ворсклы».

Примечательно, что второе место и миллиметровый отрыв от «Мальме» в борьбе за чемпионство не были признаны руководством АИКа каким-то провалом. Поэтому никаких рокировок на тренерском мостике команды не состоялось, и нынешний главный тренер пребывает на своей должности с августа 2020 года…

Молодой и амбициозный главный тренер

Возглавляет АИК 43-летний Бартош Гржелак. Он родился в Польше, однако в раннем детстве вместе с родителями перебрался в Швецию, где впоследствии и начал карьеру футболиста. На профессиональном уровне Гржелак выступал преимущественно за второсортные шведские коллективы, хотя в 1996 году привлекался к играм за сборную U-19 и даже заслужил приглашение в АИК, где в 1997-м провел единственный свой матч в высшем дивизионе чемпионата Швеции.

Getty Images/Global Images Ukraine. Бартош Гржелак

В начале 2009 года Гржелак получил должность ассистента главного тренера скромной команды «Фрей», базирующейся в пригороде Стокгольма. Через три года Бартош дорос до поста главного тренера этого коллектива, который с 2013-го совмещал еще и с должностью спортивного директора клуба. Благодаря этому Гржелак получил серьезный менеджерский опыт, пусть и не на самом высоком уровне.

В средине 2017-го Гржелака позвали ассистентом в АИК, где Бартош провел полтора года в штабе Рикарда Норлинга. После отставки последнего Гржелак долго не засиделся без работы, так как его позвал к себе Роланд Нильссон, успевший до этого поработать в Англии и Дании, а с 2014 года возглавлявший юношеские сборные Швеции различных возрастов. В частности, Гржелак стал помощником Нильссона в команде U-21, с которой так и не смог квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы-2021, несмотря на эффектную победу в группе над Италией со счетом 3:0.

Впрочем, тренерские способности Гржелака привлекли внимание боссов АИКа, который пригласил молодого наставника к себе в начале августа 2020-го. С тех пор Бартош работает коучем команды из Стокгольма, в которой сумел значительно улучшить результаты, так как на момент назначения АИК плелся на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Швеции, сумев в итоге финишировать 9-м, а через год всерьез побороться за «золото», отдав его «Мальме» лишь по дополнительным показателям. Именно поэтому боссы клуба считают работу Гржелака успешной и доверили тому не только пройти очередной цикл в чемпионате, но и стартовать с командой в еврокубковом сезоне-2022/23.

Состав из пенсионеров и юниоров стоимостью в 15 миллионов

Нынешний состав АИКа – один из самых возрастных в чемпионате Швеции. Средний возраст игрока первой команды составляет 27,9 лет, что уступает лишь соответствующим показателям «Гетеборга» (29,2) и «Мальме» (28,3). В целом в шведской лиге многие команды традиционно прибегают к приглашению футбольных ветеранов, если не сказать пенсионеров, и АИК в этом случае не представляет собой исключение.

Getty Images/Global Images Ukraine. Cебастьян Ларссон

У стокгольмцев есть ряд известных игроков, имеющих опыт выступлений в неплохих командах из топовых европейских лиг. Давайте попробуем выделить наиболее авторитетных:

Кристоффер Нурдфельдт . 33-летний голкипер, имеющий за плечами опыт выступлений за национальную сборную Швеции (15 матчей) и «Суонси», в рядах которого провел несколько матчей в АПЛ и несколько десятков игр в Чемпионшипе;

. 33-летний голкипер, имеющий за плечами опыт выступлений за национальную сборную Швеции (15 матчей) и «Суонси», в рядах которого провел несколько матчей в АПЛ и несколько десятков игр в Чемпионшипе; Микаэль Лустиг . 35-летний правый фулбек, сыгравший 94 матча за национальную сборную Швеции. На клубном уровне успел поиграть за «Русенборг», «Селтик» и «Гент». 8-кратный чемпион Шотландии и 2-кратный чемпион Норвегии;

. 35-летний правый фулбек, сыгравший 94 матча за национальную сборную Швеции. На клубном уровне успел поиграть за «Русенборг», «Селтик» и «Гент». 8-кратный чемпион Шотландии и 2-кратный чемпион Норвегии; Себастьян Ларссон . 37-летний центральный полузащитник, прошедший академию лондонского «Арсенала» и имеющий на счету 12 матчей за первую команду «канониров». В Англии немало поиграл за «Бирмингем», «Сандерленд» и «Халл». Всего имеет в активе 282 проведенных поединка в АПЛ, в которых забил26 мячей и отдал 28 голевых передач. Также Ларссон сыграл 133 матча за национальную сборную Швеции, что является третьим показателем в ее истории;

. 37-летний центральный полузащитник, прошедший академию лондонского «Арсенала» и имеющий на счету 12 матчей за первую команду «канониров». В Англии немало поиграл за «Бирмингем», «Сандерленд» и «Халл». Всего имеет в активе 282 проведенных поединка в АПЛ, в которых забил26 мячей и отдал 28 голевых передач. Также Ларссон сыграл 133 матча за национальную сборную Швеции, что является третьим показателем в ее истории; Йон Гвидетти. 30-летний шведский центрфорвард, на счету которого 28 матчей и 3 забитых мяча за национальную команду. На клубном уровне Гвидетти поиграл за «Манчестер Сити» (1 матч / 0 голов), «Бернли» (5/1), «Сток Сити» (6/0), «Ганновер» (13/3), «Фейеноорд» (23/20), «Селтик» (35/15), «Алавес» (74/9) и «Сельту» (95/22). В АИК перешел 15 июля, но уже успел провести дебютный поединок за команду в чемпионате.

Из числа более молодых, но пока менее известных игроков, главными активами АИКа можно назвать 22-летнего центрального хавбека Билала Хуссейна и 25-летнего левого фулбека Эрика Отейно. Оба являются важными футболистами для стокгольмской команды и вместе с ветеранами составляют ее костяк.

Всего же в первой команде АИКа 9 игроков пребывают в возрасте 30+ и сразу 11 – попадают в категорию U-21. «Золотой середины» в команде немного: среди футболистов от 22 до 30 лет в первой команде только шестеро, что тренерскому штабу «Ворсклы» стоит учесть и попытаться использовать в своих интересах.

Тактика, форма и нынешние результаты

Гржелак предпочитает использовать классическую расстановку 4-4-2. За счет этого АИК выглядит, возможно, несколько скованно с точки зрения тактических маневров при переходах из обороны в атаку и обратно, однако это позволяет команде с большим числом ветеранов в составе действовать с максимальной степенью надежности.

Для АИКа не является самоцелью тотальный контроль мяча. Даже в чемпионате Швеции среднематчевый показатель стокгольмцев в этом компоненте в 50,8% является лишь седьмым в соответствующем рейтинге. Однако определенную динамику коллектив Гржелака старается выдавать. По рывкам с продвижением мяча (355) АИК – лучшая на текущий момент команда шведской лиги, а по длинным пасам – третья с конца (599). Выходить из обороны в атаку еврокубковый оппонент «Ворсклы» старается через короткий и средний пас, но при возможности проведения быстрого наступления не брезгует и забросами в свободные зоны на форвардов или крайних полузащитников. Примечательно, что впереди у АИКа есть кому зацепиться за мяч и удержать его, сделав акцент на технику. По количеству обводок и действий один-в-один (415) стокгольмцы являются третьими в своем национальном чемпионате. Однако, как правило, речь идет не о скоростном дриблинге.

Также «Ворскле» стоит обратить внимание на активный прессинг со стороны игроков АИКа при попытках организации позиционных атак. Как правило, футболисты стокгольмской команды стараются высоко прессинговать оппонентов, перекрывать свободные зоны, выдавливать соперников в неудобные позиции, за чем следуют банальные выносы вперед и, как правило, потери мяча.

Что касается нынешней формы и результатов, то АИК не может здесь чем-либо похвастаться. Из пяти крайних поединков в рамках чемпионата Швеции команда Гржелака выиграла только два при двух ничьих и одном поражении. Из-за столь невнятной формы АИК упустил хорошую возможность возглавить турнирную таблицу, воспользовавшись осечками «Мальме» и «Хаммарбю», а вот куда более успешные выступления «Хеккена» и «Юргордена» позволяют именно этим коллективам возглавлять текущий розыгрыш сезона. АИК же пока опережает действующего чемпиона «Мальме» на одно очко, но идет третьим, проигрывая три пункта «Хеккену» и два – «Юргордену».

В целом АИК можно смело называть фаворитом в паре с «Ворсклой». В пользу шведов говорит и игровая практика, и отсутствие трансферных ограничений, связанных с войной, которые актуальны ныне для полтавчан, и наличие в составе игроков с опытом выступлений на самом высоком уровне. В конце концов, оба матча состоятся в Стокгольме, из-за чего «Ворскла» будет лишена возможности надеяться на поддержку родных трибун…

Впрочем, Виктор Скрипник уже неоднократно доказывал, что способен мыслить неординарно, принимать абсолютно нешаблонные решения и мотивировать своих подопечных достаточно хорошо, чтобы те добивались результатов, порой существенно превышающих их потенциальные возможности. Будем надеяться, что старт в полтавской команде у Скрипника неизменно пойдет по такому пути…