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  4. Два матча на выезде. Ворскла узнала, где проведет игры Лиги конференций
Лига конференций
21 июня 2022, 17:17 |
717
0

Два матча на выезде. Ворскла узнала, где проведет игры Лиги конференций

Обе встречи пройдут в Стокгольме

21 июня 2022, 17:17 |
717
0
Два матча на выезде. Ворскла узнала, где проведет игры Лиги конференций
uaf.ua

Стало известно, что оба матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций между «Ворсклой» и шведским АИКом пройдут в столице Швеции Стокгольме.

С этим предложением согласилась и «Ворскла», и АИК.

УЕФА согласовал это решение, так как из-за войны в Украине Полтава или другой украинский город не смогут принять матчи еврокубков.

Матчи пройдут 21 и 27 июля.

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Ворскла Полтава АИК - Ворскла Лига конференций
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Источник Украинская ассоциация футбола
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