Лига конференций21 июня 2022, 17:17 |
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Два матча на выезде. Ворскла узнала, где проведет игры Лиги конференций
Обе встречи пройдут в Стокгольме
21 июня 2022, 17:17 |
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Стало известно, что оба матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций между «Ворсклой» и шведским АИКом пройдут в столице Швеции Стокгольме.
С этим предложением согласилась и «Ворскла», и АИК.
УЕФА согласовал это решение, так как из-за войны в Украине Полтава или другой украинский город не смогут принять матчи еврокубков.
Матчи пройдут 21 и 27 июля.
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