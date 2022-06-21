Два матча на выезде. Ворскла узнала, где проведет игры Лиги конференций

Стало известно, что оба матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций между «Ворсклой» и шведским АИКом пройдут в столице Швеции Стокгольме.

С этим предложением согласилась и «Ворскла», и АИК.

УЕФА согласовал это решение, так как из-за войны в Украине Полтава или другой украинский город не смогут принять матчи еврокубков.

Матчи пройдут 21 и 27 июля.