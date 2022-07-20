Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ярмоленко провел первую тренировку в Аль-Айне
Другие новости
20 июля 2022, 14:51 |
1665
0

ФОТО. Ярмоленко провел первую тренировку в Аль-Айне

Ярмоленко и Ребров - на тренировке

20 июля 2022, 14:51 |
1665
0
ФОТО. Ярмоленко провел первую тренировку в Аль-Айне
ФК Аль-Айн

Команда из ОАЭ «Аль-Айн» собралась на первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону. Вместе с командой работает и украинский вингер Андрей Ярмоленко.

 

По теме:
ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
ВИДЕО. В цветах Милана. Манчестер Сити представил новую гостевую форму
ФОТО. ПСЖ представил новую домашнюю форму
Аль-Айн Андрей Ярмоленко фото
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Футбол | 20 июля 2022, 01:00 5
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче

Поединок состоится в среду, 20 июля

Юрий БЕРЕЗА: «Когда думаю о Йовичевиче, то мне за него становится стыдно»
Футбол | 20 июля 2022, 12:18 10
Юрий БЕРЕЗА: «Когда думаю о Йовичевиче, то мне за него становится стыдно»
Юрий БЕРЕЗА: «Когда думаю о Йовичевиче, то мне за него становится стыдно»

Конфликт продолжается

Фенербахче объявил заявку на матч с Динамо Киев
Футбол | 19.07.2022, 15:52
Фенербахче объявил заявку на матч с Динамо Киев
Фенербахче объявил заявку на матч с Динамо Киев
Зинченко покинул Манчестер Сити для завершения трансфера в Арсенал
Футбол | 19.07.2022, 21:03
Зинченко покинул Манчестер Сити для завершения трансфера в Арсенал
Зинченко покинул Манчестер Сити для завершения трансфера в Арсенал
ОФИЦИАЛЬНО. Пауло Дибала подписал контракт с Ромой
Футбол | 20.07.2022, 13:45
ОФИЦИАЛЬНО. Пауло Дибала подписал контракт с Ромой
ОФИЦИАЛЬНО. Пауло Дибала подписал контракт с Ромой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Угис КРАСТИНЬШ: «Успех Италии одновременно в трех турнирах – это космос»
Угис КРАСТИНЬШ: «Успех Италии одновременно в трех турнирах – это космос»
19.07.2022, 00:15
Волейбол
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
20.07.2022, 00:45 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в Пюник и сразу попал в заявку на игру ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в Пюник и сразу попал в заявку на игру ЛЧ
19.07.2022, 20:43 1
Футбол
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
19.07.2022, 01:10 2
Футбол
Студенческая сборная Украины проиграла Бразилии на ЧМ-2022 по футзалу
Студенческая сборная Украины проиграла Бразилии на ЧМ-2022 по футзалу
19.07.2022, 20:04
Футзал
Первая ракетка россии совершила каминг-аут
Первая ракетка россии совершила каминг-аут
18.07.2022, 19:50 11
Теннис
Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет
Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет
19.07.2022, 22:30 6
Футбол
«Усик в невероятной форме, у Джошуа проблемы». Украинец работает в лагере
«Усик в невероятной форме, у Джошуа проблемы». Украинец работает в лагере
19.07.2022, 09:10 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем