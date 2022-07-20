Другие новости20 июля 2022, 14:51 |
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ФОТО. Ярмоленко провел первую тренировку в Аль-Айне
Ярмоленко и Ребров - на тренировке
20 июля 2022, 14:51 |
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Команда из ОАЭ «Аль-Айн» собралась на первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону. Вместе с командой работает и украинский вингер Андрей Ярмоленко.
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