Вадим Евтушенко. Наш человек в АИК

Ну хоть разорвись человеку! Вадим Евтушенко, бывшая легенда киевского «Динамо», свою славную карьеру заканчивал в Швеции. Там в составе АИК он стал чемпионом страны, внеся в это достижение свою весомую лепту. А позже, став на тренерскую стезю, Вадим Анатольевич успел поработать в «Ворскле». Сейчас же он трудится в структуре своего бывшего клуба из шведской столицы – АИК. Именно с АИКом «Ворскла» встретится в Лиге конференций. Есть хороший повод поговорить о «шведском» этапе карьеры именитого динамовца.

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Но вначале – несколько слов о его динамовских подвигах. В киевскую команду Евтушенко попал довольно случайно. Хотя, наверное, случайностей в данном контексте и не бывает. Вадим выступал за кировоградскую «Зирку» - это его первая серьезная команда. До этого он пытался поступить в Киев на инфиз, но провалился на экзаменах, не сдав… футбольное мастерство.

Однако во второлиговую (на то время) «Зирку» его взяли безо всяких экзаменов. И не прогадали. Быстрый футболист, имеющий потрясающее голевое чутье, был сразу отряжен в атаку. Был и центральным нападающим, и фланговым.

И вот во время одного из выездных поединков, в Черновцах, Вадим отлично себя проявил, забив еще и победный мяч. Сложно сказать, как бы продолжалась его дальнейшая карьера, если бы на той игре не оказался известный селекционер киевского «Динамо» Анатолий Сучков. Но парадокс в том, что Сучков ехал в Черновцы смотреть Виктора Хлуса. А ему понравился Евтушенко. В итоге Сучков забрал в Киев обоих. Так с 1979 года Евтушенко стал футболистом «Динамо».

О его динамовском игровом периоде известно практически все. Поэтому я позволю себе лишь вскользь пройтись по тем славным страницам. В команде Лобановского Евтушенко стал пятикратным чемпионом Союза и трехкратным обладателей Кубка.

Вот, кстати, еще один интересный факт. Если говорить с точки зрения таланта, то Хлус, которого Сучков привез в «Динамо» вместе с Евтушенко, был все же «круче» нашего героя. На мой взгляд, конечно. Просто я видел в деле и того, и другого, и могу сравнивать. Так вот, Хлус так и не смог раскрыться полностью в «Динамо», да и в футболе в целом. Почему – вопрос отдельной заметки. А вот Вадим – смог. Несмотря на то, что стопроцентно основным в «Динамо» он и не был.



ФК Динамо. Вадим Евтушенко

Но у него было отличное качество – терпение. И работоспособность, понятное дело. Он вкалывал на тренировках до седьмого пота, он не гнушался играть за вторую команду. И стал в «Динамо» настоящим джокером. Собственно, свой главный гол в жизни – в финале Кубка кубков в ворота «Атлетико» в 1986 году – он забил, выйдя на замену.

Однако после того, как в 1988 году в «Динамо» из «Днепра» перешли Литовченко и Протасов, Евтушенко решил покинуть Киев. И перебрался в «Днепр». По его словам, хотел получать больше игровой практики. И не хотел играть на позиции правого полузащитника, куда его ставил Лобановский после травмы Яремчука. И вот еще один «прикол»: в том году именно «Днепр» стал чемпионом Союза. А с ним и Евтушенко.

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После 1988 года случился массовый исход советских футболистов за рубеж. И в первых рядах этого процесса были как раз киевские динамовцы. На Евтушенко претендовал венский «Рапид». Но что-то там не сложилось. А вот переговоры с одним из мексиканских клубов были, как сейчас говорят, на «продвинутой» стадии. Вадим мог стать первым советским легионером в чемпионате Мексики. Но так и не стал.

Потому что снова вмешался случай. Или провидение, как кому угодно. Евтушенко перебрался в Швецию.

Изначально он должен был ехать в «Хаммарбю». Кроме Вадима, на просмотре были еще два динамовца, но шведы выбрали именно его. Но тут такая незадача… «Хаммарбю» не устроила сумма, которую запросило за форварда «Динамо». И сделка почти накрылась. Но в самый последний момент на горизонте «нарисовался» еще один клуб из шведской столицы – АИК. Их цена в полмиллиона шведских крон (порядка ста тысяч долларов по тогдашнему курсу) не отпугнула. Вот с такими приключениями Вадим Евтушенко стал игроком АИК.

По его словам, первое, что бросилось в глаза на новом месте – куча свободного времени. Одна тренировка в день, а бывало и вообще день проходил без занятий – привыкший к сверх интенсивному спортивному динамовскому быту футболист не знал, куда себя деть. И чтобы найти себе применение, сел штудировать шведский язык. Кстати, в то время в Швеции иностранцам доплачивали за то, что те учили шведский язык. Так что получилось и полезно, и прибыльно.

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«Вливание» динамовской легенды в шведский середняк (на то время АИК на Родине не котировался – накануне перехода Евтушенко стокгольмцы едва ли не понизились в классе) получилось весьма сложным. Дело в том, что тогдашний шведский футбол был достаточно простым. Если не сказать примитивным. Как позже вспоминал Вадим Анатольевич, игра проходила между двумя штрафными площадками. «Бей-беги», одним словом. Евтушенко в той игровой структуре исполнял функции не форварда, а разыгрывающего.

В первый сезон получилось «так себе». АИК долго шел на третьем месте, но на финишной «ленточке» команда проиграла несколько матчей подряд, и в итоге финишировала лишь на восьмом месте.

Хотя такой результат был воспринят, как удачный, ведь команда уже не боролась за выживание.

Следующий сезон для Евтушенко в АИК получился калькой предыдущего: снова долго шли третьими, но провал на финише – и лишь седьмая позиция в таблице.



ФК АИК

И лишь на третий год начались качественные изменения. И изменения эти связаны, в первую очередь, со сменой тренера. Ослунда сменил Содерберг, исповедующий более комбинационный и атакующий футбол. Под его руководством АИК впервые за долгое время попал в финальную стадию чемпионата (в первую шестерку команд), вышел в финал Кубка Швеции, где уступил «Гетеборгу».

Но своего Вадим и его команда добились лишь спустя год. Тогда в пользу АИК сыграл и тот факт, что накануне нового сезона лидеры тамошнего футбола – «Гетеборг» и «Мальме» - распродали своих лидеров. А вот АИК мог себе позволить усилиться качественным защитником из «Аякса» Ларссоном. Вот эти два нюанса, а также отличная игра Евтушенко на месте плеймейкера, и предопределили чемпионство АИК.

Все решалось в последнем туре чемпионата-1992. В выездной игре против «Мальме». Команде из Стокгольма нужно было не проиграть, чтобы стать чемпионом. И она не проиграла. Два с трех мячей за АИК забил тогда именно Евтушенко. А всего в его активе в том сезоне было 14 мячей.

«У нас тогда подобрался боеспособный коллектив игроков, но надо отдать должное Содербергу. Томми не является чисто футбольным тренером, он не футболист вообще, занимался баскетболом. Зато у нас был очень грамотный второй тренер. Томас Лит - он очень тщательно относился во время тренировок к различным мелочам. Содерберг - это комиссар, он зажигал команду, мог подстегнуть, пошутить. У Томми такой стиль управления.

Чемпионат в Швеции тогда уже был достаточно сильным. «Гетеборг» и «Мальме» в дальнейшем были фаворитами, а мы постепенно поднимались. После десятых мест в первые годы моего пребывания в АИКе, после борьбы за выживание команда уже боролась за места в верхней части таблицы. В 1988-1989-м могли проиграть лидерам 0:4 - 0:5, но уже в финале Кубка Швеции 1991 сыграли с «Гетеборгом» в основное время 2:2 и уступили лишь в дополнительные 30 минут. На мой взгляд, именно после этого матча в сознании игроков АИКа произошел перелом. Молодые игроки поняли, что мы способны бороться с фаворитами на равных. Чемпионами мы стали, победив на выезде 3:2 «Мальме». Мне в той встрече удалось отличиться дважды», - вспоминал Евтушенко в интервью нашему коллеге Ивану Вербицкому.

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Проведя за АИК четыре сезона, и в последнем из них добыв чемпионскую корону, Евтушенко получил предложение от руководства клуба продлить контракт. Но тут незадача: иностранцам местные власти не позволяли открывать визу больше, чем на четыре года. Повлиять на ситуацию ни АИК, ни тем более Евтушенко не могли.

А вот болельщики клуба и журналисты – повлияли. «Король, помоги Вадиму!» - такие плакаты на трибунах стокгольмского стадиона висели постоянно. Плюс пресса подняла бучу: мол, давайте поменяем законодательство, чтобы Евтушенко остался еще на год в Швеции.

И вся эта импульсивная и очень искренняя кампания в итоге завершилась тем, что в закон была внесена специальная поправка, согласно которой спортсменам и тренерам после четырех лет разрешалось оставаться в Швеции и дальше. Та поправка действует и по сей день. И называется она «законом Евтушенко».



ФК АИК. Вадим Евтушенко

Свой последний, пятый сезон в АИК Евтушенко считает неудачным. Хотя команда и заняла третье место, своей игрой Вадим был недоволен. Не в последнюю очередь потому, что его снова, как когда-то в «Динамо», перевели на фланг полузащиты. Скорость была уже не та. Оно и немудрено, ведь футболисту исполнилось уже 35-ть.

После того сезона Евтушенко ушел из стокгольмского клуба. Ушел на понижение: в низший дивизион – в «Сириус», за который отыграл еще два года.

А затем плавно «перекочевал» на тренерское поприще. Работал в штабах «Ярфаллы», «Реймерсгольма» и «Хаммарбю». А самостоятельно возглавлял команду «Валста», за которую, кстати, играл его старший сын – Вячеслав. Интересно, что оба сына Евтушенко – и Слава, и Вадим – стали футболистами. И оба сына успели поиграть за АИК.

Теперь в структуру клуба вернулся и Евтушенко-старший. Круг замкнулся.